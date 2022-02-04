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"Восхищен вашей выходкой": журналист Невзоров поддержал Данилко в скандале с песней про Бандеру

4 февраля 2022, 12:45
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Телеведущий также высмеял возмущение россиян по этому поводу и их требования о запрете Сердючке въезда в страну.

Российский журналист Невзоров похвалил Данилко за песню Батько наш Бандера / Коллаж - instagram.com/nevzorovofficial / instagram.com/v_serduchka

Скандальный российский журналист и телеведущий Александр Невзоров поддержал Андрея Данилко в конфликте, который разгорелся вокруг исполнения Веркой Сердючкой со сцены повстанческой песни Батько наш Бандера.

На своей странице в Instagram Данилко выложил фрагмент интервью с Невзоровым, в котором журналист сравнивает поступок Сердючки с провокациями на самаркандских базарах, где воры, чтобы отвлечь внимание продавцов и покупателей, вставляли красный перец в задний проход ослам. Обезумевшие животные начинали метаться по всем рынку, а нечистые на руку граждане тем временем могли спокойно совершать преступления.

"Такое мастерство обращения с перцем продемонстрировал Андрей Данилко, так называемая Верка Сердючка, которая взяла и вдруг, без объявления войны, без декларации о намерениях, спела украинскую народную, очень красивую песню Отец наш Бандера. Как много в России [ягодиц] (неценз.), в которые этот перец вошел на всю глубину, как они громят все, катаются и требуют привлечь, как они требуют законности, даже включился Профильный комитет Госдумы, и требуют принять меры, удалить, запретить. Вообще очень весело", - рассказала Невзоров.

Фрагмент видео сам Данилко сопроводил смеющимся смайликом и множественными жестами "дай пять".

В комментарии под роликом журналист Невзоров выразил Данилко-Сердючке свое почтение: "Знаю толк в дерзости, восхищен вашей выходкой".

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