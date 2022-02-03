"Кролики" Данилец и Моисеенко посетовали на травлю в Украине: "Когда это произошло - это больно"

Комики рассказали, почему на самом деле стали персонами нон грата в родной стране.
Комики Владимир Данилец и Владимир Моисеенко в эфире российской программы Судьба человека рассказали, за что их травят в родной Украине, и почему они сожалеют о президентстве Зеленского.
Сейчас комик-дуэт Кролики гастролирует по РФ, а последний концерт в Украине у них состоялся в далеком 2015 году в Чернигове. Но, по словам артистов, это не было их решением. Из-за неудачного монтажа одного из российских концертов, где дуэт якобы радостно хлопал в ладоши, пока другие артисты исполняли пародийную песню о санкциях в Украине, на родине к ним стали относиться весьма холодно.
Билеты раскупали, народ охотно шел посмотреть на Кроликов, однако в залы их не пускали "ребята с коктейлями Молотова". Несколько выступлений пришлось отменить.
"Последний звоночек стал в ноябре 2015-го в Чернигове. У нас должен был быть концерт. Была целая акция проведена в городе. Петиция губернатору, петиция мэру о том, что если Владимир Данилец и Владимир Моисеенко выступят в Чернигове, то буквально завтра поедут российские танки и сапоги российских солдат почему-то будут в связи с нашим концертом", - вспоминает Владимир Моисеенко.
Через четыре года, в 2019-ом, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко были внесены в базу сайта Миротворец за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России (страна-агрессор) – так называемом "Телемосте между Россией и Украиной "Надо поговорить", организованном антиукраинским пропагандистским каналом".
Также Кролики высказались и о том, что президентство сильно изменило Владимира Зеленского, в прошлом - комика, часто высмеивающего украинскую власть: "Трудно сказать, что произошло. Есть какие-то силы, которые на него повлияли и изменили всю ту риторику и все мысли, которые он говорил на выборах. Все изменено на 100 процентов. Хотя всю жизнь он выступал за счастье, за радость и критиковал нелюбимых политиков народом Украины. И когда все это произошло – это больно. Не только для нас, как для артистов, но и для всего народа украинского".
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