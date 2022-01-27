"Если бы я вышел в прямой эфир, или на Майдан": Данилко оправдался за исполнение песни про Бандеру

Верка Сердючка со сцены исполнила песню Батько наш Бандера - мнение Данилко / instagram.com/v_serduchka

Во время новогоднего концерта Дизель шоу, который проходил во дворце Украина, Андрей Данилко в образе Верки Сердючки исполнил несколько своих хитов.

Между номерами артист привычно шутил и общался с публикой. Когда к нему на сцену вышла маленькая девочка, и вручила ему цветы, Данилко предложил спеть специально для нее.

Выбор песни Сердючки весьма неоднозначным - Верка затянула нашумевшую в социальных сетях песню Батько наш Бандера. Такая импровизация удивила даже команду Данилка - маму и балет, однако публика в зале одобрительно загудела.

Как только видео с исполнением Сердючкой "Бандеры" разлетелось по Сети, оно всколыхнуло общественность.

Сам же Данилко в интервью Стране признался, что никакого подтекста в его выступлении не было, более того, он даже не знал, что из-за этого случились какие-то волнения: "Это была импровизация. Не надо выдумывать то, чего нет. ... Я от вас узнал о том, что оказывается, из-за этого уже развивается какой-то скандал. Скандалы делает кто-то, кому это надо. Вырывают из контекста и используют, как им надо. В этом не было ничего скандального. На тот момент, когда была съемка, это просто была популярная песня. И она лежала-лежала в интернете, а тут вдруг все проснулись. Почему-то в то время она не вызвала скандала. Наоборот - все посмеялись".

Реклама

Читайте также"Очередное одноглазое фото": Галкин показал Аллу Пугачеву с неожиданного ракурса

Ранее ведущая Маша Ефросинина вспомнила, как боролась со страхами и снималась в рекламе белья.

Другие интересные новости: