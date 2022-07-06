Воевать не придется: когда и как Россия вернет Крым Украине – прогноз астролога

Украина вернет Крым мирным путем уже через считанные годы – астролог / Фото pixabay.com

Аннексированный Россией Крым вернется в Украину уже в обозримом будущем, причем РФ отдаст его сама. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Астролог убежден, что Крым вернется в Украину уже после Путина и смены власти в России.

"Новая российская власть, которая придет после падения режима Путина, будет всячески добиваться снятия санкций с России. И дабы поднять российскую экономику, она в том числе вернет Крым", – отметил Влад Росс.

Причем Крым снова будет украинским не в каком-то далеком и неопределенном будущем, а уже в ближайшие годы, считает астролог.

"Это может пройти сразу после 2025 года, когда Плутон войдет в зодиакальный знак Водолея. Россия начнет сыпаться, то есть ситуация будет такова, что самой РФ после 2025-го может не быть", – прогнозирует Росс.

Кроме того, астролог полагает, что Украина не будет освобождать Крым военным путем – этот процесс пройдет мирно. То есть, по его словам, Крым, как ушел невоенным путем, так и вернется без кровопролитий.

"Военным путем Украина Крым брать не будет. На полуострове уже очень много россиян, приехавших за восемь лет из РФ, например, из Сибири, то есть там куча пророссийского населения. Надо будет дать этим людям год-два, чтобы они уехали в свою Россию, и чтобы наши, которые вынуждены были покинуть Крым, вернулись в свои дома", – отметил Влад Росс.

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Также астролог подчеркнул, что вопрос Крыма будет решен только мирным путем при следующем правителе России.

"Все указывает на то, что Путин – последний царь России. Скорее всего, РФ в дальнейшем перейдет от президентской формы правления к парламентской. Да и России я не вижу в будущем как большой страны в ее нынешних границах", – добавил Влад Росс.

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Напомним, ранее астролог Влад Росс спрогнозировал будущее Крымского моста, отметив, что вскоре это сооружение отправится вслед за крейсером "Москва" разглядывать морское дно. Также астролог рассказал, введет ли Беларусь войска в Украину, и какой фортель, который точно не обрадует Путина, может выкинуть Лукашенко.

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