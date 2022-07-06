УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Воевать не придется: когда и как Россия вернет Крым Украине – прогноз астролога

6 июля 2022, 05:37

Крым снова будет украинским не в каком-то далеком и неопределенном будущем, а уже в ближайшие годы, считает астролог Влад Росс.

К моменту возвращения Крыма РФ в ее нынешних границах не будет – астролог
Украина вернет Крым мирным путем уже через считанные годы – астролог / Фото pixabay.com

Аннексированный Россией Крым вернется в Украину уже в обозримом будущем, причем РФ отдаст его сама. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Астролог убежден, что Крым вернется в Украину уже после Путина и смены власти в России.

"Новая российская власть, которая придет после падения режима Путина, будет всячески добиваться снятия санкций с России. И дабы поднять российскую экономику, она в том числе вернет Крым", – отметил Влад Росс.

Причем Крым снова будет украинским не в каком-то далеком и неопределенном будущем, а уже в ближайшие годы, считает астролог.

"Это может пройти сразу после 2025 года, когда Плутон войдет в зодиакальный знак Водолея. Россия начнет сыпаться, то есть ситуация будет такова, что самой РФ после 2025-го может не быть", – прогнозирует Росс.

Кроме того, астролог полагает, что Украина не будет освобождать Крым военным путем – этот процесс пройдет мирно. То есть, по его словам, Крым, как ушел невоенным путем, так и вернется без кровопролитий.

"Военным путем Украина Крым брать не будет. На полуострове уже очень много россиян, приехавших за восемь лет из РФ, например, из Сибири, то есть там куча пророссийского населения. Надо будет дать этим людям год-два, чтобы они уехали в свою Россию, и чтобы наши, которые вынуждены были покинуть Крым, вернулись в свои дома", – отметил Влад Росс.

Читайте такжеКогда закончится война в Украине, не станет Путина и Крымского моста – прогноз астролога Влада Росса

Также астролог подчеркнул, что вопрос Крыма будет решен только мирным путем при следующем правителе России.

"Все указывает на то, что Путин – последний царь России. Скорее всего, РФ в дальнейшем перейдет от президентской формы правления к парламентской. Да и России я не вижу в будущем как большой страны в ее нынешних границах", – добавил Влад Росс.

Читайте такжеПравить и жить Путину осталось недолго – астролог предсказал судьбу президента России

Напомним, ранее астролог Влад Росс спрогнозировал будущее Крымского моста, отметив, что вскоре это сооружение отправится вслед за крейсером "Москва" разглядывать морское дно. Также астролог рассказал, введет ли Беларусь войска в Украину, и какой фортель, который точно не обрадует Путина, может выкинуть Лукашенко.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

астролог аннексия Крыма Влад Росс астрологический прогноз Крымский мост новости Крыма возвращение Крыма Россия деоккупация Крыма гороскоп Крыма
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:02

Лукашенко просто хочет выжить - интервью с военным экспертом Сергеем Грабским

05:37

Воевать не придется: когда и как Россия вернет Крым Украине – прогноз астрологаВидео

04:50

Доллар взлетит до 40 гривен: названо условие стремительной девальвацииВидео

04:15

В моду на лето 2022 вернулась очаровательная короткая стрижка боб в стиле принцессы Дианы

03:42

Как сейчас выглядит главная героиня мини-сериала Королек - птичка певчая - 59-летняя Айдан Шенер

Реклама
03:40

Самое вкусное и очень простое императорское варенье из смородины: простой рецептВидео

03:17

"Ощущение, что мы не живем": Астафьева в романтичном образе напугала фанатов грустными размышлениями

03:12

Отдаст Путину войска и потеряет власть: Жданов объяснил, в какую ловушку втягивают ЛукашенкоВидео

02:40

Военный эксперт рассказал, откуда у Путина появился новый страх

02:15

Удивительное сходство: в Сети появились фото двухлетней внучки Аллы Пугачевой

02:10

Будет бушевать сильнейший шторм в Украине: синоптики предупредили о новом циклоне на Ивана КупалаВидео

01:37

Как уничтожить Крымский мост: Тука объяснил, с чего ВСУ стоит начать разрушение эстакады

00:51

Российская журналистка рассказала, с чем Лорак должна вернуться в РФ

00:51

Приметы на 6 июля: что нельзя делать перед Ивана Купала и как защитить дом от бедВидео

00:07

Целили в важный объект: подробности ракетного удара РФ по Хмельницкой областиВидео

00:01

Шеф-редактор Дизель Шоу извинился за "политическую хвойду" перед Мишиной

05 июля, вторник
23:37

59-летний Квентин Тарантино стал отцом в второй раз

23:34

Российская армия достигла своего пика: Арестович удивил прогнозомВидео

23:22

Ограничения перемещений по стране: Сеть взорвалась мемами из-за решения ГенштабаФотоВидео

23:06

"Как это развидеть": "пресс-алкаше" Захарова эротично попыталась поесть клубники, но у нее не получилосьВидео

Реклама
22:49

Оккупанты нанесли массивный ракетный удар по Украине: ПВО отработалиВидео

22:35

В СНБО спрогнозировали смену власти в РФ и рассказали о преемнике ПутинаВидео

22:28

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря: как спасти свое здоровьеВидео

22:15

48-летняя Виктория Бекхэм показала себя в кружевах и латексе на обложке модного глянца

21:59

Запрет на выезд военнообязанных: в Раде анонсировали отмену и назвали срокиВидео

21:45

"Впредь не принимать без меня решений": Зеленский строго ответил на ограничения для военнообязанныхВидео

21:43

Победа Украины в войне с РФ: Данилов назвал главное условие и вероятные срокиВидео

21:38

"Грехи замаливает": Приходько наехала на Лободу за ее визит в ИрпеньВидео

21:34

РФ перебросила в Украину последнее подразделение, которое еще не было на войне – АрестовичВидео

21:21

Россия захотела вернуть часть Баренцева моря: в Норвегии жестко ответилиВидео

20:59

Ракетный удар РФ: в Хмельницкой области рассказали о "прилетах"

20:52

Как заменить кондиционер для стирки: 3 эффективных способа вместо "магазинной химии"

20:40

"Мы знаем только 10%": в Германии выявили 200 русских шпионов и их куратора - Bild

20:35

В Минобороны анонсировали цифровизацию воинского учета через ДиюВидео

20:26

Травести-дива Монро призналась, готова ли идти в армию, если ей вручат повестку

20:04

"Смерть Путина в двух иглах": шоумен Горбунов сравнил русского диктатора с Кощеем

20:04

"Уже достали 8 осколков": знаменитого украинского актера тяжело ранили на фронтеВидео

19:59

Главные битвы войны с РФ: офицер ЦАХАЛ назвал два ключевых городаВидео

19:45

Гороскоп на завтра 6 июля 2022: Тельцам - большая удача, Скорпионам – интриги, Водолеям – денежное чутье

19:40

Старый дед: Путин чуть не уснул во время доклада ШойгуВидео

Реклама
19:39

Украину завалит градом и зальет дождями: синоптики назвали дату резкого похолоданияВидео

19:37

Русские испугались украинских атак и усилили охрану Крымского моста - росСМИВидео

19:37

Главная задача для России сегодня - это прекращение военных действиймнение

19:36

Выезд военнообязанных в другие области: в Генштабе объяснили, где получать разрешениеВидео

19:32

Петра и Павла 2022: дата, традиции и запреты дня

19:17

The Rolling Stones и Guns N' Roses ярко поддержали Украину на концертах в ЛондонеВидео

18:47

"Военные за автоматы хватались, не могли угомонить": "ДНРовцы" планируют побеги из российских войскВидео

18:45

ВСУ вооружат британскими САУ и дронами-камикадзе для ударов по оккупантам - ДжонсонВидео

18:38

Святослав Вакарчук стал отцом во второй раз - первые подробности

18:34

Могут ли военнообязанные уехать из места жительства в Украине: детальное объяснение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять