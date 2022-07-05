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Беларусь будет воевать, но не с Украиной: астролог рассказал, как Лукашенко шокирует Путина

5 июля 2022, 05:30

Астролог Влад Росс назвал дату, после которой на фронте случится перелом ситуации в пользу Украины.

Астролог рассказал, нападет ли Беларусь на Украину
Астролог Влад Росс считает, что скоро Лукашенко неприятно удивит Путина / Reuters

России необходимо втянуть белорусскую армию в войну, заручившись ее поддержкой, и Путин будет всячески уговаривать Лукашенко отправить его войска в Украину, однако батька неприятно удивит хозяина Кремля. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, Путину белорусские войска нужны в качестве "пушечного мяса" в войне с Украиной.

"Путин будет уламывать Лукашенко вступить в войну. Он намерен 15 тысяч военнослужащих армии Беларуси, которые сейчас находятся возле украинско-белорусской границы, использовать как "пушечное мясо" в войне с Украиной. Путину нужно каким-то образом убрать с основных участков фронта на Донбассе украинские войска, заставив их отвлечься на другое направление", – отметил Росс.

Однако Лукашенко, по мнению астролога, будет петлять и отказываться от вступления в войну, поскольку опасается, что, вернувшись с войны, они устроят переворот в Беларуси.

"Потому Лукашенко и дальше будет создавать видимость подготовки к нападению на Украину, рыть окопы. Но, посудите сами, для чего роются окопы – для того, чтобы обороняться, а не нападать. Зачем белорусам рыть окопы, если они нападут? Все говорит о том, что Лукашенко никогда ни при каких обстоятельствах не направит белорусские войска в сторону Украины", – подчеркнул Влад Росс.

Единственное, что, по словам астролога, Лукашенко "отдал на растерзание российской армии", – это территорию Беларуси, которую Россия могла использовать как плацдарм для нападения в феврале, и с которой постоянно по украинским городам запускаются российские ракеты. Эта тенденция сохранится, считает Росс.

Впрочем, в дальнейшем, по прогнозу Влада Росса, может сложиться весьма неожиданная и интересная ситуация.

Во-первых, астролог полагает, что именно через территорию Беларуси будет налажен экспорт украинского зерна.

"Украинское зерно может железной дорогой через Беларусь переправляться в порты Литвы или Латвии, а дальше – по месту назначения, то есть в страны Ближнего Востока, Африки. С Беларуси частично могут быть сняты санкции, к примеру, с белорусского калия – Лукашенко может поменять зерно на калий", – отметил Влад Росс.

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Во-вторых, астролог прогнозирует, что между Украиной и Беларусью начнется сближение, и точно не будет войны.

"Лукашенко знает, что Путин проиграл войну, какой смысл ему рисковать? Если он не отправил белорусские войска на войну, даже когда россияне стояли под Киевом, в Буче и Ирпене, то сейчас он, тем более, этого не сделает", – заверил Росс.

Более того, астролог считает, что Путина ждет неприятный сюрприз – внезапно белорусская армия развернет свои штыки против России.

"Если куда-то Лукашенко и направит свои войска, то только против российских войск, чтобы их добить в конечном итоге. Случится это тогда, когда Украина начнет побеждать. Это в стиле Лукашенко", – прогнозирует Росс.

По мнению астролога, случится этот внезапный кульбит Лукашенко уже вскоре – этим летом.

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"Я почти на 100% уверен, что на Украину Лукашенко не нападет. Зато, если будет удобный момент, чтобы напасть на российскую армию и добить ее, он им воспользуется. И случится это после коренного перелома ситуации 1 августа, когда на небе сойдется Марс, планета войны, и Уран, планета полного переворота ситуации, когда ВСУ пойдут в контрнаступление", – резюмировал Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, когда закончится война в Украине, не станет Путина и Крымского моста.

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