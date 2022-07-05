Рухнет сам и угробит множество людей: астролог рассказал, как будет разрушен Крымский мост

Крымский мост, по прогнозу астролога, вскоре отправится вслед за крейсером "Москва" / Коллаж УНИАН, twitter.com/Krymsky_bridge

Крымский мост, имеющий столь большое практическое и символическое значение для России, вскоре отправится вслед за крейсером "Москва" рассматривать морское дно, а, попросту говоря, будет разрушен. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Астролог проанализировал дату открытия Крымского моста – 15 мая 2018 года – и утверждает, что будущее этого сооружения было предопределено уже тогда.

"Прежде всего, в тот день была Черная Луна, 29-ый сатанинский лунный день, и Марс в жестком квадрате к Меркурию и Урану. Это говорит о том, что мост может быть уничтожен военным путем, в результате ракетного удара. То есть нестойкость и недолговечность моста показана даже в натальной карте, рассчитанной на день открытия", – отметил Влад Росс.

Более того, по словам астролога, результат этой "стройки века" РФ не сам погрузится на морское дно, а утащит за собой не одну человеческую жизнь.

"Черная Луна – в соединении с Плутоном. Это говорит о том, что есть смертельная опасность для многих людей, которые будут находиться на мосту в момент его разрушения", – подчеркнул Влад Росс.

Астролог добавил, что, даже если Крымский мост не будет уничтожен сразу, то он будет поврежден до такой степени, что не сможет использоваться.

Кроме того, Влад Росс предсказал, чем именно будет разрушен мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией.

"У Украины появились Гарпуны. Даже несмотря на то, что это противокорабельные ракеты, ими будут поражаться не только "вышки Бойко", но еще и может быть подбит Крымский мост. Плюс у Украины уже есть современные гаубицы М-777, дальнобойные орудия – она сможет достать и до моста, если захочет", – отметил Росс.

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Напомним, ранее астролог Влад Росс предсказал, что белорусские войска не ввяжутся в войну против Украины – Лукашенко может преподнести Путину неприятный сюрприз, начав воевать не на стороне России, а против нее.

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