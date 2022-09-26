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Весной будет роскошная клумба: как правильно сажать тюльпаны на зиму

26 сентября 2022, 01:33

Правильная посадка тюльпанов осенью - залог того, что весной эти великолепные цветы украсят ваш сад. Когда сажать луковицы тюльпанов, разобрался Главред.

Тюльпаны
Как красиво посадить тюльпаны осенью - все секреты / Фото pixabay.com

Тюльпаны – одни из самых красивых весенних цветов и идеальное украшение любого участка. Если вы хотите, чтобы весной у вас была роскошная клумба тюльпанов, то сажать их лучше в середине осени.

Когда сажать луковицы тюльпанов

Для укоренения луковиц в грунте нужно не менее четырех недель, поэтому важно выбрать правильное время для посадки тюльпанов осенью. Если вы опоздаете, то растения могут не успеть отрастить корни, а значит будут слабее и восприимчивее к болезням.

Сроки посадки тюльпанов зависят от климатических условий. Считается, что самое лучшее время для высаживания осенних луковичных — с 20 сентября по 20 октября. Если осень теплая, то луковичные цветы можно высаживать до 10 ноября.

Отвечая на вопрос, при какой температуре сажать тюльпаны осенью, можно сказать, что оптимальная температура для посадки большинства луковичных цветов – 8-10 °С. Именно при таком температурном режиме происходит успешное укоренение тюльпанов и других луковичных цветов.

Как правильно сажать тюльпаны на зиму

Луковичные цветы не любят сырые условия, поэтому если в вашем саду глинистая почва, то облегчить ее можно путем внесения смеси из песка или компоста. Также можно насыпать небольшие камешки в посадочные лунки, прежде чем положить в них луковицы.

Тюльпаны, посаженные близко к поверхности почвы, могут не выдержать зимние холода и быть более восприимчивыми к различным грибковым заболеваниям.

Вокруг каждой луковицы оставьте свободное пространство от 10 до 15 см, чтобы обеспечить достаточно места для их роста и хорошего развития корней.

На какую глубину сажать тюльпаны

Если вы не знаете глубины посадки луковиц каждого вида, то можно пользоваться общим правилом для всех луковичных: глубина посадки должна равняться двум-трем высотам луковиц.

Расстояние при посадке также имеет значение, ведь крупным луковицам нужно больше места, чем маленьким. Крупные луковицы высаживайте на расстоянии около 12 сантиметров друг от друга, а мелкие луковички — от 5 до 7 сантиметров.

Сразу после посадки нужно полить луковицы, ведь чем раньше они укоренятся, тем лучше смогут переносить холода и мороз.

Замульчируйте посадки 8-сантиметровым слоем органической мульчи, как только земля начнет замерзать в предзимний период. Удалите мульчу ранней весной, как только начнется новый рост растений.

Смотрите видео - Как посадить тюльпаны по голландской технологии:

Как красиво посадить тюльпаны осенью

Интервал между посадками также зависит от визуального эффекта, которого вы хотите достичь. Например, для естественного эффекта, посадите луковички разбросом, на различных расстояниях друг от друга.

Если вы желаете создать эффект однотонного цветочного ковра, то высаживайте все луковицы на одном и том же расстоянии друг от друга.

Также тюльпаны можно высадить по росту:

  • впереди низкорослые цветы;
  • посередине стандартные растения;
  • сзади сорта, имеющие цветоносы крупных размеров.

Если вы высаживаете тюльпаны в клумбу, то красиво оформить ее можно, добавив другие луковичные цветы:

  • в центре небольшой круг тюльпанов красного оттенка;
  • вокруг данной композиции полоса нарциссов желтого цвета;
  • второй круг – голубые гиацинты.

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