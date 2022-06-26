Вернет ли Украина аннексированный Россией Крым - прогноз астролога

Вернет ли Украина Крым - гороскоп 2022 / Фото pixabay.com

Астролог Ирина Звягина ответила на вопрос, чей будет Крым - России или Украины. Как свидетельствует гороскоп, хотя на данный момент украинский полуостров фактически оккупирован страной-агрессором РФ, но будет так далеко не всегда.

Специалист проанализировала карту голосования двумя палатами Госдумы решения о введении войск в Украину и Крым в марте 2014 года.

"Карта исключительно интересная. Это новолуние на Хироне в Рыбах. Квадрат Юпитер с Ураном - аспект "наглой" экспансии (хочу и могу) и аспекты разрыва и развода, расторжения договоренности и изменения статуса взаимодействия двух сторон. Аспект Юпитера с Ураном Плутон дополняет до тау-квадрата, что указывает на окончательный приговор и смерть отношений. Точка новолуния в аспектах к Юпитеру и Плутону - тоже показатель своего рода обновления", - написала Звягина в Facebook.

По ее словам, с одной стороны, вроде бы все указывает на то, что Крым теперь принадлежит России, если бы не одно "но". Звягина объяснила, что Марс, который в том числе является и сигнификатором военных действий, 1 марта 2014 года был стационарным.

"Нельзя выиграть войну, начав ее на стационарно-ретроградном Марсе, да еще изгнанном в Весах и в квадрате с Венерой, управительницей Зенита. Поставленная цель не будет достигнута", - написала специалист.

"Или произойдет то, на что указывает Хирон (планета материализации тонких планов, - ред.), хозяин новолуния. Архетипу Хирона приписывают качество бумеранга. Не потому ли так часто звучит слово "вернуть"?", - добавила специалист.

Гороскоп для Украины говорит, Украина вернет Крым очень неожиданно. По словам Звягиной, возможно сейчас нет признаков, которые указывали на это, но тем не менее возвращение полуострова под контроль Киева - это вопрос времени.

"Хирон в точном аспекте с Плутоном - трансформация, причем неожиданная для стороны, проявляющей агрессию, переворачивающая ситуацию с ног на голову. Новолуние с Хироном в 7-м доме карты. Каким врагом окажется для для России Украина? В карте большой подвох, скрытый потенциал и двойное дно. Не будет прямых путей и достигнутых целей. По крайней мере, навсегда. И уж по Крыму - точно не будет", - отметила астролог.

Смотрите видео - Когда закончится война, не станет Путина и Крымского моста:

Как сообщал Главред, ранее известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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