Триггернет по полной: гороскоп для России на День победы 9 мая 2022

Астролог составила гороскоп для России

День победы 9 мая в этом году особенный. Во-первых, потому что президент страны-агрессора, вероятно, будет делать все возможное, чтобы добиться хоть каких-то успехов в войне с Украиной, чтобы объяснить своему народу, в чем был смысл вторжения в нашу страну. А, во-вторых, 9 мая 2022 - необычный день с точки зрения астрологии. Детали раскрыла астролог Ирина Звягина.

"Дата 9 мая в 2022-м году - особенная. В гороскопе россии есть точная оппозиция Венеры с Плутоном. Темы войны и мира разнесены по полюсам. То "хотят ли русские войны", то "я их уничтожу" (путин). И вот на дату дня победы транзитный Уран заходит на Венеру россии. Триггернет по полной", - написала специалист в Facebook.

По словам Звягиной, Уран долго ждет и готовит почву – а потом рушит реальность.

"Не захотели путем Юпитера интегрироваться в мир – получите задачу с совсем другими условиями. Не знаю, что именно это будет, но если Плутон - война, то Венера – благополучие нации в целом, и удар будет нанесен по этому полюсу", - отметила она.

Астролог уточнила, что удар по благополучию россиян будет нанесен не за один день.

"Уран "потопчется" по Венере россии в мае 2022-го, а потом вернется в декабре, чтобы наподдать, и пробудет в этой точке до весны 2023-го", - рассказала Звягина.

Справка. До 2015 года Украина вместе с другими странами СНГ праздновала 9 мая как День Победы в Великой отечественной войне (1941-1945 гг.). Этот день был праздничным и нерабочим.

В 2015 году в рамках декоммунизации Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому Украина вместе с другими западными странами отмечает 8 мая День памяти и примирения, а 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Читайте такжеКогда умрет Путин – пророчество Нострадамуса

Как сообщал Главред, ранее известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Другие новости: