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"Вампирят" по полной: какие кошки самые опасные для женщин

13 февраля 2023, 09:59
Есть мнение, что кошки забирают женскую энергию. Ученые проводили исследование на эту тему.
Кошка
Чем опасны кошки для женщин / Фото pixabay.com ​

Кошки живут практически в каждой семье. Эти милые и своенравные животные ценятся не только за их красоту и грацию, но и потому что мурчание способно буквально рукой снять плохое настроение. Кроме того, они способны предупредить хозяина об опасности или о том, что в дом пришел недоброжелатель. Бытует мнение, что кошки "лечат" недуги, и каждый, у кого дома есть пушистик, это с легкостью подтвердит. В то же время в отношении кошек и их хозяек до сих пор существуют стереотипы - мол, сильная и независимая живет с десятью кошками. Ученые говорят, что это не просто миф - кошка якобы действительно способна забирать женскую энергию, что, собственно, и может влиять на личную жизнь хозяйки.

Положительное влияние кошек на женский организм

Мурлыканье кошек успокаивающее действует на нервную систему.

Вибрации мурчания кошки способствуют регенерации клеток, а это особенно полезно для женщин, у которых с возрастом появляются морщины, а кожа теряет упругость.

Во время поглаживания кошки нормализуется пульс, уменьшается боль в голове и суставах, снижается артериальное давление.

Эмоциональным женщинам, которые болезненно реагируют на стрессовые ситуации, кошка поможет справиться с жизненными проблемами.

Кошки забирают женскую энергию

Есть мнение, что кошки крадут женскую сексуальную энергию. Ученые даже проводили исследование на эту тему. В частности, был сконструирован прибор FRIBO. Датчики, установленные на голове кошки, показали, что что кошачья аура (как правило, темная) поглощает и растворяет голубоватую ауру нормальной женской сексуальности.

Ученые утверждают, что кошка - это портативный биогенератор и создает вокруг себя электромагнитное излучение. В момент сексуального возбуждения, овуляции, беременности у женщины уровень электромагнитного излучения выше. Кошка во время контакта с хозяйкой перекачивает "лишнюю" энергию себе. И если ее не остановить (например, женщина спит), животное становится настоящим энергетическим вампиром.

Забирают много энергии - какие кошки самые опасные

Абиссинская кошка способна сразу забрать много сексуальной энергии. Единственное, что спасает от этого пушистого энергетического вампира, так это то, что в силу характера абиссинская кошка не любит часами лежать на коленях хозяйки.

Сибирская кошка забирает энергию крупными порциями, "подзарядки" ей хватает на два дня.

Ангорская кошка любит и умеет "вампирить". Ей не стоит разрешать спать на коленях и груди.

Мэйн кун умеет откачивать сексуальную энергию даже на расстоянии. Эту породу не рекомендуют гладить больше 15 минут.

Какие кошки энергетически безопасны для женщин

Британская — самая безопасная в энергетическом плане кошка.

Русская голубая забирает мало энергии.

Донской сфинкс не способен забрать много энергии. Он не очень опасен из-за отсутствия шерстного покрова.

Персидская кошка энергетически не очень опасна, если часто ее не гладить. Все дело в том, что у этой породы процессы в организме замедленны.

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