Мурлыка предупреждает об опасности: как понять, что кошка уловила дома негатив

Кошки очень хорошо чувствуют негативную энергию. И неважно от чего она исходит - от предмета, человека или самого дома.

Кошка очень хорошо чувствует негативную энергию в доме / Фото pixabay.com

Кошка - одно из самых загадочных существ на планете, и не зря ей приписывают магические способности. Все знают, что коты всегда ложатся на больное место на теле человеке и "лечат" его. Также хвостатые улавливают и другой негатив в доме и предупреждают о нем хозяина. Как же распознать кошачьи знаки?

Как кошка показывает о присутствии негатива в доме

Чтобы понять, как кошки чувствуют негативную энергию в доме, просто внимательно присмотритесь к поведению любимицы.

Кошка долго всматривается в одну точку. В этот момент она скорее всего рассматривает сущность и определяет угрозу.

Если кошка внезапно ощетинилась и зашипела на своего хозяина, возможно он принес на себе отрицательную энергию. В этом случае нужно сразу же принять душ и постирать одежду. Второй вариант - возможно вы принесли домой какую-то вещь или подарок от человека, который желает вам зла.

Кошка отказывается от игр и еды. Если любимица не больна, это должно насторожить хозяина. Такое поведение может говорить о том, что в доме скопилась негативная энергия.

Бывают случаи, что кошка уходит из дома. В одних случаях она принимает на себя сильный энергетический удар вместо хозяина и уносит с собой отрицательную энергетику, в других - просто не справляется с тем, что поселилось в доме. В таком случае желательно тщательно почистить энергетику дома.

Как кошки чувствуют плохого человека

Считается, что кошка сразу определит недоброжелателя, который пришел к вам в дом.

Сначала она будет внимательно смотреть на человека, как бы гипнотизируя, а потом - убегать и стараться держаться от него подальше.

Также животное может носиться по квартире, словно спасаясь от невидимого преследователя.

Если кошка шипит, раздраженно виляет хвостом или даже пытается ударить лапой человека, это может говорит о том, что у вашего гостя дурные намерения.

Ранее Главред писал, что происходит с человеком, когда он гладит кошку и почему нам так приятно гладить котиков.

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