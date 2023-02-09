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Почему кошка спит на человеке: мистика, приметы и наука объясняют поведение любимца

9 февраля 2023, 18:05
Расскажем, как узнать, что кошка любит вас и старается помочь хозяину справиться со стрессом или болезнями.
Что если кошка спит на человеке
Что если кошка спит на человеке / pixabay.com

Кошка есть в каждом доме. Эти животные давно перестали ассоциироваться с потусторонним миром и прочей мистикой. Однако это не делает их повадки менее интересными. Большинство владельцев интересует, что означает, когда кошка ложится на грудь ли живот. Причин для того, чтобы независимое животное пришло к хозяину много. Они вполне объяснимы наукой и здравым смыслом, а также есть мистические объяснения такого поведения.

Кошки спят на человеке: причины

За много сотен лет, в течение которых эти независимые и гордые животные живут рядом с людьми, мы так и не научились разбираться в их повадках и действиях. Сказать точно, почему кот спит на животе у хозяйки или топчется на груди, сворачивается калачиком на голове, очень сложно.

С научной точки зрения такое поведение хвостатых объясняется их температурой тела. Она у них выше, чем у человека на 2-2,5 градуса, поэтому им сложнее удержать тепло, а окружающие предметы кажутся им холодными. Проще говоря, кошки быстрее замерзают. Поэтому они стремятся улечься на хозяина или у теплой батареи в период отопительного сезона, любят греться в лучах теплого солнца.

Кроме того, кошка ложится на живот еще и потому, что представители этого вида обожают мягкие и теплые места, а эта часть тела хозяина очень подходит по всем характеристикам. Также известно, что если у человека что-то болит, то этот орган отдает больше тепла, чем остальные. Хвостатые чувствуют это и приходят спать именно на ту часть тела, где этот орган расположен.

Почему кошка ложится на голове? Причина легко объяснима, голова – наибольший орган, который отдает тепло. Кошки чувствуют это и ложатся там, где теплее всего. Более интересным объяснением будет ответ на вопрос, почему кошка ложится в ногах у человека. Животные находят там уютные и теплые складки одеяла в изгибах ног, которые позволяют им согреться и крепко уснуть.

Психологически такие места для кошек важны еще и потому, что они могут расслабиться, чувствуя себя под защитой более сильного и крупного хозяина. Также считается, что кошки так показывают свое превосходство, главой стаи или прайда, в которых они жили до одомашнивания.

Кот спит на хозяйке: мистика и приметы

До того, как ученые заинтересовались, почему кот спит на человеке, этим животным приписывали мистические способности. В разных культурах коты и кошки были проводниками душ в потусторонний мир, экстрасенсами, могли поглощать негативную энергию или даже были одним из воплощений ведьм. В связи с этим люди считали, что, если кошка ложится на грудь, примета говорит о каком-либо заболевании или грядущем событии.

До наших дней дошли такие приметы и объяснения, почему кошка ложится на грудь, живот или голову. Если кошка ложится на живот, примета говорит о том, что женщина беременна или забеременеет в скором времени. Аналогичное объяснение дается и в случае, если животное укладывается в ногах. Это означает, что человек имеет или вскоре получит проблемы с костями и суставами.

Кроме того, если кошка ложится на грудь, примета говорит, что хозяин напряжен и необходимо снять стресс. Также считается, что животное занимается снятием напряжения. Некоторые научные изыскания доказали это. Особенно положительно на нервную систему влияют кошачье урчание и вибрации от него.

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