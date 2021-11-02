В Украине взлетят цены на молочные продукты: в чем причина

В Украине взлетят цены на молочку / ua.depositphotos.com

В Украине существенно повысятся цены на молочку - это связано, в частности с тем, что с 1 октября цена на газ для молочных предприятий увеличилась с 11 до 38 гривен за кубометр, пишет AgroPortal.ua.

По словам директора предприятия Яготинский маслозавод Сергея Косяченко, это только один из отрицательных факторов, которые оказывают влияние на цену украинских молочных продуктов.

"Независимо от цены на энергоносители, молоко как сырье подорожает, поскольку мы имеем первый сезон, когда цены на него постоянно росли. Только на нашем предприятии был период, когда они поднялись на 20% по сравнению с прошлым годом", - отметил Косяченко.

При этом к осени цены на молоко снова пошли вверх. Кроме того, не хватает качественного продукта.

Из-за подорожания энергоносителей удорожает не только переработка молока, но и стоимость упаковочной продукции.

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Какие будут цены

В ближайшие месяц-два Сергей Косяченко прогнозирует очередное повышение цен на молочные продукты на 10%. При этом он надеется, что пик подорожания молока-сырья уже пройден.

В Ассоциации производителей молока говорят, что хоть на стоимость молока влияет много факторов, но цены на энергоносители - это самый главный из факторов.

О том, почему возникает аллергия на молочные продукты и что с этим делать, читайте в нашем материале: Аллергия на йогурт и молоко: что нужно знать.

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