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Какой продукт поможет очистить организм осенью и зимой - ответ диетолога

21 октября 2021, 01:49

Как говорит диетолог Светлана Фус, в холодное время года нужно употреблять в пищу продукты, которые хорошо усваиваются и улучшают пищеварение.

Овощи
Продукты помогут очистить организм осенью и зимой/ ua.depositphotos.com

Квашенные продукты, в частности, огурцы, один из лучших продуктов для укрепления иммунитета в холодные времена года. Об этом заявила известный диетолог Светлана Фус на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам специалиста, квашенные продукты содержат много пробиотиков, которые защищают от простудных заболеваний. Кроме того, они способствуют выведению шлаков и токсинов, а также надолго сохраняют ощущение сытости. Кроме того, такие продукты хорошо усваиваются и улучшают пищеварение.

Фус призвала различать квашенные и маринованные продукты, которые готовятся с уксусом и пастеризуются. И это снижает их полезность.

Тем не менее, диетолог предупредила о том, что очень много квашенной еды нельзя есть из-за высокого содержания соли. Дневной нормой является треть от всех употребляемых овощей (около 60-120 граммов). Специалист посоветовала употреблять такие продукты не позже обеда.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.

viber
здоровье огурцы
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