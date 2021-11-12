В Украине вырос вылов рыбы: какой и сколько поймали

В Украине увеличился вылов рыбы в водоемах / pixabay

С начала текущего года промышленный вылов рыбы в водоемах Украины увеличился на 15%, или на 2 877 тонн, до 22 629 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства.

"В январе-октябре 2021 года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в водоемах Украины увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 10 месяцев украинские промышленные рыбаки выловили 22 629 тонн рыбы и других водных биоресурсов. За тот же период 2020 года этот показатель составил 19 752 тонны", - говорится в нем.

Увеличение вылова наблюдалось в Черном море – на 3,2% до 7 660 тонн, в причерноморских лиманах на 214,5% до 107 тонн, в Дунае на 58, 6% до 504 тонны, в Днепровско-Бугской эстуарной системе на 95,3% до 1 157 тонн, в водохранилищах Днепра на 41,4% до 9 357 тонн, в других водоемах на 58,6% до 110 тонн.

Рыболовами добыто 2 956 тонн рыбы и других водных биоресурсов в Азовском море и 778 тонн в низовьях Днестра с лиманом и в Кучурганском водохранилище.

Больше всего в январе-октябре выловлено:

карася серебристого – 4 588 тонн,

рапана – 4 460 тонн,

шпрот – 1 715 тонн,

бычков – 1 676 тонн,

сплетни – 1 590 тонн,

леща – 1 466 тонн,

тюльки – 1 165 тонн,

растительноядных видов – 904 тонны,

плоскирки – 666 тонн,

креветки – 587 тонн,

сельди черноморской – 452 тонны.

Ранее известный доктор Евгений Комаровский рассказал, чем полезна рыба, сколько нужно съедать в неделю, какую рыбу нельзя покупать, и даже назвал такую, которую нельзя использовать для приготовления суши.

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