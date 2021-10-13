Продлевает жизнь: американский диетолог назвал самую полезную рыбу

Рыба содержит омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют долголетию / 1zoom.ru

Американская кардиологическая ассоциации рекомендует включать лосось, скумбрию, сардины, сельдь или анчоусы в рацион дважды в неделю. Если следовать этому совету, то можно продлить себе жизнь.

Главный ингредиент этих видов рыб - омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют долголетию. Американский диетолог, доктор медицинских наук Майя Феллер объяснила, что наш организм вырабатывать их не может, поэтому мы можем получать их =только из пищи, пишет издание Well and Good.

Кроме того, лосось, селедка, скумбрия — хороший источник витамина D и постного белка - селена, который снижает риск сердечных заболеваний, старческой деменции, защищает от окислительных процессов.

Еще одна причина, по которой эту рыбу можно считать лучшей для продления жизни, по мнению диетолога, — это низкое содержание ртути по сравнению с другими видами.

"Ртуть (нейротоксин) появляется в результате загрязнения окружающей среды и может негативно повлиять на мозг и нервную систему. К сожалению, она присутствует практически у всех рыб", — объясняет Феллер.

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В частности, ртути много в тунце, морском окуне и марлине.

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Как сообщал Главред, ранее эксперты рассказали, сколько можно хранить свежую рыбу в холодильнике.