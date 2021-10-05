Диетолог рассказал, какая рыба безполезна для организма / ua.depositphotos.com

Речную рыбу, которую выращивали на юго-востоке Азии рыбу, ни в коем случае не следует включать в рацион из-за ее малой полезности. Об этом рассказал известный диетолог Михаил Гинзбург.

По его мнению, в результате загрязнения азиатских рек ее пищевые характеристики ставятся специалистами под сомнение.

"Сейчас пошли сомы какие-то, выращенные, из Юго-Восточной Азии. Какая-то жирная речная рыба, я бы не похвалил. Во-первых, реки очень часто загрязнены продуктами жизнедеятельности людей и продуктами промышленного производства", – сказал Гинзбург.

Эксперт отметил, что традиционно у речной рыбы огромное количество плюсов, но о речных продуктах из Юго-Восточной Азии такое сказать нельзя.

Кроме того, выращенный в речных условиях лосось также, говорит Гинзбург, не считается полезным. По мнению диетолога, как бы там ни было, все зависит от того, чем питается рыба.

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"Не очень высоко ценится лососевая выращенная рыба. Форель, семга – как бы красиво они не выглядели, их тоже не хвалят. Если их кормить тем же, чем и свиней, у них и жир формируется не рыбный, а обычный", – подытожил он.

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Напомним, ранее известный диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что лосось, атлантическая сельдь, красная и черная икра, сардины, мидии, устрицы, радужная форель и скумбрия - лучшие источники омега-3. Также она назвала скрытую угрозу тунца.