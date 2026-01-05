В Украине готовят масштабные изменения для военных - новый министр представит план

Владимир Зеленский и Михаил Федоров обсудили будущие изменения в Минобороны, направленные на противодействие агрессии России и сохранение жизни военных.

Федоров и Зеленский обсудили масштабные изменения в Минобороны

Зеленский встретился с кандидатом на должность министра обороны Михаилом Федоровым

Они обсудили формат и конкретные изменения в Минобороны

Сегодня, 5 января, президент страны Владимир Зеленский провел встречу с Михаилом Федоровым, который уже на следующей неделе может быть официально назначен на должность министра обороны Украины. Об основных изменениях, которые планируют внедрить в Минобороны сообщил Зеленский в заметке в Telegram.

Владимир Зеленский сообщил, что вместе с Михаилом Федоровым обсудил подходы к организации работы Министерства обороны Украины.

"Главный принцип - технологичность нашей обороны должна сохранять жизни наших воинов. Россия в этой войне имеет одно значительное преимущество, а именно возможность давить масштабом ударов, масштабом штурмов на Украину. Мы должны и должны отвечать более активным применением технологий, более быстрым развитием новых видов оружия, новой тактикой. С начала этой войны Минцифра была и остается активным источником инноваций для сферы обороны Украины. Это касается и развития рынка производителей оружия, применения дронов, современной связи", - сообщил он.

Президент подчеркнул, что Украина полностью настроена на дипломатический путь и стремится к скорейшему завершению войны, однако Россия не проявляет такой же готовности и продолжает агрессию. В ответ на это государство будет усиливать оборону за счет технологических решений и глубокой трансформации сектора безопасности.

Президент Украины сообщил, что вместе с Михаилом Федоровым обсудил форматы изменений, которые тот планирует вводить в должности министра обороны.

"Через неделю Михаил представит проекты решений, которые нужны. Рассчитываю, что в парламенте поддержат такое усиление", - указал он.

По словам Зеленского, Федоров доложил о практической реализации ключевых направлений модернизации оборонной сферы, и технологические решения уже дают ощутимый результат. В частности, в декабре 2025 года было верифицировано и зафиксировано на видео около 35 тысяч уничтоженных оккупантов, в ноябре - 30 тысяч подтвержденных поражений, а в октябре - 26 тысяч. Это, по оценке президента, свидетельствует о высокой эффективности технологий и о стабильном росте поставок дронов для украинских военных.

"Готовим наши новые особые форматы усиления дроновой составляющей нашей защиты. Слава Украине!", - резюмировал президент Украины.

Кадровые изменения - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины официально подтвердил, что Василий Малюк покидает пост главы Службы безопасности Украины. В то же время Владимир Зеленский поручил ему сосредоточиться на развитии украинских асимметричных операций, поставив задачу сделать это направление одним из самых мощных в мире.

5 января Зеленский сообщил о кадровых изменениях в СБУ, а затем подписал указ, согласно которому обязанности руководителя службы временно будет исполнять глава Центра специальных операций "А" Евгений Хмара.

Кроме того, глава государства назначил бывшего министра финансов и вице-премьер-министра Канады Христю Фриланд своим советником по вопросам экономического развития.

О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука, Дениса Шмыгаля и Юлии Свириденко. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

