Операция "Труба 2.0": россияне использовали газопровод для прорыва в крупный город

Юрий Берендий
5 января 2026, 17:34
ВСУ сорвали попытку российских войск прорвать оборону на Купянском направлении, использовав газопровод для скрытого выдвижения личного состава.
Россияне использовали газопровод для прорыва на Купянском направлении / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

  • Россияне попытались использовать трубопровод для продвижения на Купянском направлении
  • Силы врага были уничтожены

Российские оккупационные войска пытались использовать трубу газопровода "Союз" для продвижения на Купянском направлении. Украинские военные сорвали попытку вражеского штурма и уничтожили оккупантов. Об этом говорится в сообщении 7 корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что на Купянском направлении 77-я отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада 7 корпуса ДШВ остановила попытку российских сил провести штурм, используя газотранспортный трубопровод "Союз" для скрытого выдвижения и накопления личного состава.

Как сообщили в 7 корпусе десантно-штурмовых войск ВСУ, действия противника фиксировались севернее Новоплатоновки - в направлениях Новой Кругляковки и Загрызово, к попытке прорыва было привлечено около пяти десятков военных.

"77 оаэмбр своевременно обнаружила намерения врага и во взаимодействии со смежными подразделениями остановили штурм противника. Подтверждена ликвидация не менее 40 военнослужащих противника. По результатам операции, враг не достиг поставленных задач, а обстановка в полосе ответственности - стабилизирована", - говорится в сообщении.

В бригаде также отмечают, что в зоне ее ответственности российские подразделения и в дальнейшем пытаются действовать небольшими группами, просачиваясь между позициями, однако эти маневры находятся под постоянным контролем Сил обороны и оперативно прекращаются.

"Подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады продолжают выполнять боевые задачи на Купянском направлении", - резюмировали в 7 корпусе ДШВ.

Смотрите видео уничтожения вражеских войск:

/ Фото: скриншот

Россия активизировала удары по Купянску

Как писал Главред, 1 января российские оккупационные силы в течение более суток осуществляли интенсивные обстрелы Купянска в Харьковской области, применяя различные виды вооружения. Об этом сообщил специалист по радиосвязи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

По его информации, во время атак по городу противник использовал управляемые авиационные бомбы, реактивные системы залпового огня и ракетное вооружение.

Он также пояснил, что цель таких ударов - с помощью уже отработанной тактики массированных обстрелов уничтожить позиции украинских защитников.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Купянске на Харьковщине находится менее сотни российских военных, в то же время противник проводит активные перегруппировки, что может свидетельствовать о подготовке к новым наступательным действиям. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Российские войска также пытаются расширить боевые действия в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Самое интенсивное давление фиксируется на Волчанском направлении Харьковщины, а также в Хотинской и Юнаковской громадах Сумщины, сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Кроме того, оккупационные силы РФ пытаются продвинуться в направлении Константиновки в Донецкой области. Об этом сообщил командир подразделения беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады Сергей Ярый.

Об источнике: 7-й корпус быстрого реагирования

7-й корпус быстрого реагирования (7 КШР) - соединение Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины численностью в корпус, пишет Википедия.

