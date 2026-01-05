Операция 'Труба 2.0': россияне использовали газопровод для прорыва в крупный город

ВСУ сорвали попытку российских войск прорвать оборону на Купянском направлении, использовав газопровод для скрытого выдвижения личного состава.

https://news.glavred.info/operaciya-truba-2-0-rossiyane-ispolzovali-gazoprovod-dlya-proryva-v-krupnyy-gorod-10729628.html Ссылка скопирована

Россияне использовали газопровод для прорыва на Купянском направлении / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

Россияне попытались использовать трубопровод для продвижения на Купянском направлении

Силы врага были уничтожены

Российские оккупационные войска пытались использовать трубу газопровода "Союз" для продвижения на Купянском направлении. Украинские военные сорвали попытку вражеского штурма и уничтожили оккупантов. Об этом говорится в сообщении 7 корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что на Купянском направлении 77-я отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада 7 корпуса ДШВ остановила попытку российских сил провести штурм, используя газотранспортный трубопровод "Союз" для скрытого выдвижения и накопления личного состава.

видео дня

Как сообщили в 7 корпусе десантно-штурмовых войск ВСУ, действия противника фиксировались севернее Новоплатоновки - в направлениях Новой Кругляковки и Загрызово, к попытке прорыва было привлечено около пяти десятков военных.

"77 оаэмбр своевременно обнаружила намерения врага и во взаимодействии со смежными подразделениями остановили штурм противника. Подтверждена ликвидация не менее 40 военнослужащих противника. По результатам операции, враг не достиг поставленных задач, а обстановка в полосе ответственности - стабилизирована", - говорится в сообщении.

В бригаде также отмечают, что в зоне ее ответственности российские подразделения и в дальнейшем пытаются действовать небольшими группами, просачиваясь между позициями, однако эти маневры находятся под постоянным контролем Сил обороны и оперативно прекращаются.

"Подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады продолжают выполнять боевые задачи на Купянском направлении", - резюмировали в 7 корпусе ДШВ.

Смотрите видео уничтожения вражеских войск:

/ Фото: скриншот

Россия активизировала удары по Купянску

Как писал Главред, 1 января российские оккупационные силы в течение более суток осуществляли интенсивные обстрелы Купянска в Харьковской области, применяя различные виды вооружения. Об этом сообщил специалист по радиосвязи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

По его информации, во время атак по городу противник использовал управляемые авиационные бомбы, реактивные системы залпового огня и ракетное вооружение.

Он также пояснил, что цель таких ударов - с помощью уже отработанной тактики массированных обстрелов уничтожить позиции украинских защитников.

Купянск / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Купянске на Харьковщине находится менее сотни российских военных, в то же время противник проводит активные перегруппировки, что может свидетельствовать о подготовке к новым наступательным действиям. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Российские войска также пытаются расширить боевые действия в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Самое интенсивное давление фиксируется на Волчанском направлении Харьковщины, а также в Хотинской и Юнаковской громадах Сумщины, сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Кроме того, оккупационные силы РФ пытаются продвинуться в направлении Константиновки в Донецкой области. Об этом сообщил командир подразделения беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады Сергей Ярый.

Другие новости:

Об источнике: 7-й корпус быстрого реагирования 7-й корпус быстрого реагирования (7 КШР) - соединение Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины численностью в корпус, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред