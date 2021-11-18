УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В ухе мужчины угнездился червь

18 ноября 2021, 00:40
Прослушать новость
Остановить

Червь прожил в ухе около недели.

Червь жил прямо в ухе / Скриншот

У вьетнамца в ухе обнаружили червя. Он построил там гнездо, пишет Newsflare.

Мужчина обратился в больницу, после того, как почувствовал боль в ухе. Также он говорил, что в его ухе что-то есть.

Медики осмотрели его с помощью эндоскопа и обнаружили в слуховом проходе пациента червя. По всей видимости, он провел там около недели.

Мужчина предполагает, что червь заполз туда, когда он собирал фрукты на дереве.

Чтобы извлечь червя, который уже обустроил там гнездо, врач облил его соленой водой.

Напомним, ранее в Сумской области в городе Шостка у местной жительницы под пломбой стоматолог обнаружил клеща. Врач предположил, что клещ мог проникнуть через десну.

Читайте также:

viber
ухо черви
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграВ чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного Тигра Гороскоп на сегодня 16 ноября 2021: Овнам – интриги, Девам – вещие сныГороскоп на сегодня 16 ноября 2021: Овнам – интриги, Девам – вещие сны Зеленский пообещал вакцинированным украинцам по 1000 грнЗеленский пообещал вакцинированным украинцам по 1000 грн Зима в Украине будет теплой, но без снегопадов и мороза не обойдется - синоптикЗима в Украине будет теплой, но без снегопадов и мороза не обойдется - синоптик
00:40

В ухе мужчины угнездился червь

17 ноября, среда
23:57

Сборная Украины по футболу официально получила нового тренераВидео

23:27

Сергей Поярков на внедорожнике мчался на красный свет и угодил в ДТП

23:16

Чем опасная домашняя консервация - ответ врача

22:58

Самые вкусные пирожки из лаваша с сыром и зеленью: готовить всего 15 минутВидео

Реклама
22:50

Миграционный кризис: Зеленский попросил помощи у Евросоюза

22:21

Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погодыВидео

22:03

В Минкульте подсчитали, на что хватит "тысячи от Зеленского"

21:58

Чем опасные оливки - комментарий фитнес-тренера

21:33

Коронавирус в основном поражает бедных людей - ВОЗ

21:10

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние и лунное затмение 19 ноябряВидео

21:03

Лукашенко выдвинул Меркель жесткий ультиматум из-за мигрантов

20:56

В Украине появился первый кабинет анонимной вакцинации: для чего он нуженВидео

20:52

Танцы со звездами 8 сезон 12 эфир: вновь на паркете Димопулос и Мишина, и неожиданный дебют

20:38

16-летнюю девочку за несколько лет изнасиловали 400 мужчин и родной отецВидео

20:35

Генасамблея ООН одобрила важную резолюцию по КрымуВидео

20:27

В Польше пьяный украинец устроил масштабное ДТПВидео

20:09

Северный поток в этом году не запустят - СМИ выяснили причинуВидео

20:06

Проезд в Киеве до 20 гривен повышать не будут - КличкоВидео

20:00

Зачем киевлян пугают проездом в транспорте по 20 гривенмнение

Реклама
19:54

Дети умоляли копов о помощи: на Черниговщине мужчина на глазах у собственных чад убил матьВидео

19:42

Bellingcat обнародовала первую часть расследования о "вагнеровцах"Видео

19:36

Дмитрий Комаров показал своих двойняшек: "Лучший подарок!"

19:34

Впервые в истории: Украина начала покупать огурцы в России

19:33

Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака: кому больше всего повезет в год Тигра

19:20

Тут будет ад: насколько вероятно вторжение России в Украину зимоймнение

19:20

В моду на зиму 2022 пришли теплые свитера несказанной красоты, в которых зима пройдет незаметноФотоВидео

19:13

Минздрав изменил правила госпитализации пациентов с коронавирусом: что новогоВидео

19:10

Украина изменяет правила карантина: кого и когда это коснетсяВидео

19:09

Гороскоп на завтра 18 ноября 2021: Весам – долги, Стрельцам – семейные проблемыВидео

18:44

Кристен Стюарт займется охотой на привидений в новом реалити-шоу

18:24

Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину

18:03

Каждый 5-й украинец обвиняет в ухудшении ситуации с COVID-19 невакцинированных - опрос

17:47

Звезда сериала Моя улюблена Страшко пытался покончить с собойВидео

17:37

Объявлен победитель премии "Самое смешное фото животного": яркие кадры из жизни дикой природыФото

17:36

Приметы на 18 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:28

Штамм Дельта "косит" украинцев тысячами: ученые обнаружили 11 вариантов вирусаВидео

16:48

Укравтодор: "Большая стройка" вывела дорожную отрасль в лидеры по закупкам стройматериалов

16:39

Салу грозит исчезновение: почему стоит готовиться к еще большему подорожанию этого продуктаВидео

16:36

В Харькове на "зебре" водитель сбил ребенка: жуткий момент попал на видеоВидео

Реклама
16:09

"Вовина тысяча": Шмыгаль пояснил, как украинцам начислят деньги за COVID-вакцинацию

15:52

Вступим в ЕС – решим проблему с мигрантами: Кулеба резко призвал ФРГ не давать советы УкраинеВидео

15:40

Каменских сверкнула пышной грудью в платье с пикантным декольте

15:22

Полуголая МARUV в новом клипе показала половой акт с мужемВидео

14:44

В магазин за продуктами с COVID-сертификатом и локдаун: в Минздраве объяснили ситуацию с карантиномВидео

14:43

Черная полоса в жизни Кивы: нардеп лишился наградного оружия и больше не кандидат наукВидео

14:35

Чемпионат мира по футболу-2022: как прошел отбор и где состоится мундиальФото

14:29

"Спецоперация Путина и Лукашенко": Кулеба рассказал, чем грозит ситуация с мигрантами УкраиныВидео

14:24

Обещанная тысяча за прививку: детально о том, как ее получитьВидео

14:22

Группа компаний DIM представила обновленную концепцию жилого комплекса Lucky LandФотоВидео новости компании

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять