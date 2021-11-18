В ухе мужчины угнездился червь

Червь жил прямо в ухе / Скриншот

У вьетнамца в ухе обнаружили червя. Он построил там гнездо, пишет Newsflare.

Мужчина обратился в больницу, после того, как почувствовал боль в ухе. Также он говорил, что в его ухе что-то есть.

Медики осмотрели его с помощью эндоскопа и обнаружили в слуховом проходе пациента червя. По всей видимости, он провел там около недели.

Мужчина предполагает, что червь заполз туда, когда он собирал фрукты на дереве.

Чтобы извлечь червя, который уже обустроил там гнездо, врач облил его соленой водой.

Напомним, ранее в Сумской области в городе Шостка у местной жительницы под пломбой стоматолог обнаружил клеща. Врач предположил, что клещ мог проникнуть через десну.

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