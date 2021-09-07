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Болит ухо: пять лучших природных средств от боли в ухе

7 сентября 2021, 13:55

Боль в ухе может быть вызвана скоплением жидкости за барабанной перепонкой.

Ухо
Успокойте свои уши травяными каплями / Pixabay

Тупые и пульсирующие или острые и колющие боли в ушах - это общая боль. Но независимо от того, вызвана ли ваша простуда, скоплением ушной серы или слишком долгим пребыванием в бассейне, прислушайтесь: эти естественные средства (для взрослых и детей) быстро улучшат ваше самочувствие.

1. Травяные ушные капли

Успокойте свои уши травяными каплями, состоящими из чеснока и коровяка (цветущее растение с лечебными свойствами).

Исследование, проведенное в декабре 2019 года в Turkish Annals of Otorhinolaryngology, показало, что производные чеснока обладают антимикробной активностью в отношении обычных микроорганизмов, вызывающих инфекции уха, пишет Livestrong.com.

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Кроме того, классическое клиническое исследование в педиатрии, проведенное в мае 2003 года, показало, что натуральные ушные капли, содержащие экстракты чеснока и коровяка, помогают уменьшить боль у детей с ушными инфекциями.

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Согласно исследованию (которое до сих пор часто цитируется), эти травы обладают антибактериальными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Они также стимулируют иммунный ответ и не имеют известных побочных эффектов.

Одно предостережение: "Прежде чем использовать ушные капли, убедитесь, что нет перфорации барабанной перепонки", - говорит Сунджья Швейг, доктор медицины, основатель и президент Калифорнийского центра функциональной медицины, который добавляет, что он часто использовал травяные ушные капли для ушных инфекций его собственных детей. Если у вас есть дыра в барабанной перепонке или ушных трубках, ушные капли могут повредить ее или усугубить ситуацию.

Доктор Швайг предлагает вам пройти осмотр у врача, прежде чем использовать ушные капли, или начать лечение на ранней стадии инфекции, когда у вас слабая или умеренная боль.

Как использовать травяные ушные капли от боли в ухе

Вы можете найти ушные капли в большинстве магазинов здорового питания или в Интернете. Доктор Швайг высоко оценивает чесночное масло Herb Pharm Mullein.

"Поместите бутылку в чашку с теплой водой, чтобы нагреть ее до температуры тела, сначала проверьте ее на запястье", - говорит доктор Швайг. Затем либо наклоните голову набок, либо лягте на бок инфицированным ухом вверх.

  • Капните в слуховой проход одну каплю (для детей) или две (для взрослых).
  • Задержитесь в таком положении 10 минут.
  • Используйте капли два раза в день, пока симптомы не исчезнут, плюс еще один день, чтобы полностью избавиться от инфекции.

2. Рисовый компресс

Оказывается, рис предназначен не только для приготовления пищи.

"Боль в ухе может быть вызвана скоплением жидкости за барабанной перепонкой", - говорит доктор Швайг. "Вы можете использовать сырой рис, чтобы удалить эту жидкость".

Как использовать рисовый компресс от боли в ухе

  • Вылейте 1 стакан сырого риса в длинный носок и завяжите его.
  • Разогрейте его в микроволновой печи в течение одной минуты, пока он не станет теплым, но не горячим.
  • Прижимайте носок к пораженному уху два раза в день на 10 минут.

"Тепло успокаивает и улучшает кровообращение, а рис помогает вытягивать жидкость", - говорит доктор Швайг.

3. Акупрессура

Согласно Национальной медицинской библиотеке США, точечный массаж - это метод оказания давления на определенные области тела для снятия дискомфорта. Он работает, изменяя болевые сигналы, которые нервы передают в мозг.

"Вы можете использовать точки акупрессуры на собственном лице, чтобы облегчить отток жидкости из ушей", - говорит доктор Швайг. "Но если вы страдаете рецидивирующими ушными инфекциями, стоит обратиться к остеопату или краниосакральному терапевту, который может применить профессиональный точечный массаж, чтобы открыть проходы".

Как использовать точечный массаж при боли в ухе

Следуйте этим рекомендациям доктора Швайга, используя легкое или среднее давление, в зависимости от того, насколько чувствительны эти участки:

  • Помассируйте по всей длине горла.
  • Осторожно ущипните мочки ушей и потяните вниз.
  • По обе стороны от носа, чуть ниже глазницы, есть нежная впадина, называемая подглазничным отверстием. Массируйте здесь небольшими кругами по часовой стрелке в течение 30–60 секунд; затем против часовой стрелки на 30-60 секунд.
  • Прямо под внутренним уголком бровей, над глазницами, есть небольшое углубление в надбровной кости: надглазничное отверстие. Осторожно потрите по часовой стрелке и против часовой стрелки в течение получаса или минуты в каждом направлении.

4. Бдительное ожидание

Может ли лучший способ избавиться от боли в ухе - вообще ничего не делать? Просто могло бы.

Педиатрическое исследование, проведенное в апреле 2017 года, показало, что "бдительное ожидание" в течение двух-трех дней в ответ на ушную инфекцию улучшило состояние здоровья и сэкономило деньги.

Как использовать бдительное ожидание боли в ухе

Сядьте и выпейте обезболивающее, отпускаемое без рецепта. Согласно обзору базы данных Кокрановских систем за декабрь 2016 года, парацетамол и НПВП эффективно уменьшали дискомфорт, связанный с ушной инфекцией.

5. Ушные капли с перекисью карбамида

Если чрезмерное количество серы вызывает боль в ухе, попробуйте капли с перекисью карбамида, такие как Debrox Earwax Removal Kit (только для взрослых и детей в возрасте от 12 лет и старше).

"Капли с перекисью могут быть полезны в краткосрочной перспективе для удаления серы, но не используйте перекись, если у вас ушная инфекция", - говорит доктор Швайг. "Исследования показывают, что он убивает естественные иммунные клетки".

Как использовать капли перекиси карбамида от боли в ухе:

  • Наклоните голову набок болезненным ухом вверх.
  • Капните от 5 до 10 капель в ухо и удерживайте в таком положении несколько минут.
  • Промойте воск теплой водой из шприца с грушей.
  • Используйте до двух раз в день в течение четырех дней.
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