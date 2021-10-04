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Когда снова заработает Facebook и Instagram

4 октября 2021, 23:01

Американский специалист по интернет-анализу рассказал, что кто-то в Facebook вызвал обновление записей протокола BGP.

Facebook
В Facebook глобальный сбой / Reuters

Причиной масштабного сбоя в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp могла стать проблема в работе системы доменных имен (DNS).

Эта система позволяет пользователям находить страницы соцсетей в интернете. Журналисты уточнили, что достоверной информацией не владеют, а сообщение об ошибке на веб-странице Facebook Inc позволило сделать такой вывод.

Американский специалист по интернет-анализу Дуг Мэдори отметил, что кто-то в Facebook вызвал обновление записей протокола BGP.

BGP - это механизм, с помощью которого мировые интернет-провайдеры обмениваются информацией о том, кто отвечает за маршрутизацию интернет-трафика к определенным группам интернет-адресов.

Проще говоря, Facebook забрал карту, сообщающую компьютерам мира, как находить ее различные онлайн-инструменты. В результате, когда кто-то вводит Facebook.com в веб-браузер, браузер не знает, где найти Facebook.com, и поэтому возвращает страницу с ошибкой.

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Помимо того, что из-за сбоя в работе Facebook были заблокированы миллиарды пользователей, его сотрудники не могли общаться друг с другом с помощью своих внутренних инструментов Facebook. Это потому, что электронная почта и инструменты Facebook управляются внутри компании через те же домены, которые сейчас заблокированы.

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"За последний год мы видели много таких крупных отключений, когда у них было какое-то обновление конфигурации глобальной сети, которое пошло не так. Очевидно, мы не можем исключить, что кто-то взломал их, но они также могли вызвать сбой сами", - сказал эксперт.

Пресс-служба Facebook обратилась к пользователям с просьбой немного потерпеть, работы по восстановлению сервиса ведутся. Когда он заработает, не уточнили.

"Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в нормальное русло, и приносим извинения за любые неудобства", — написали в Facebook.

Однако, появилась информация о том, что сотрудники физически не могут попасть в офис, чтобы оценить масштабы катастрофы из-за отказа системы безопасности комплекса.

Когда заработают соцсети

Как сообщили специалисты компании, которым принадлежит WhatsApp, на полное устранение проблемы уйдет около пяти часов.

Отметим, глобальный сбой всех соцсетей случился 4 октября примерно в 18:30 по киевскому времени.

Реакция Белого дома на глобальный сбой соцсетей

В Белом доме заявили, что следят за глобальным сбоем социальных сетей, который произошел 4 октября. Президент Джо Байден и другие политики США обеспокоены ситуацией.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также отметила, что обеспокоенность вызывает сила, которую накопили в себе "социальные гиганты".

Что говорят в Украине о сбое в Facebook

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram также прокомментировал ситуацию со сбоями.

"Еще часок и придется в Дії делать ленту новостей и сторис", – сказано в его сообщении.

Глобальный сбой соцсетей

В понедельник, 4 октября, в Facebook, Instagram, Tiktok и WhatsApp произошел серьезный сбой. Все сайты одновременно перестали работать. Некоторые пользователи сообщают о сбое в работе YouTube. Также не работает криптобиржа Coinbase.

СМИ сообщают, что данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook были проданы в Даркнете.

viber
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