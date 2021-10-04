В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

В соцсетях Facebook и Instagram, а также мессенджере WhatsApp произошел масштабный сбой.
Вечером 4 ноября в работе соцсети Facebook и Instagram произошел технический сбой.
Пользователи этих социальных сетей жалуются на проблемы с доступом аккаунтам.
Невозможность отправить сообщения, обновить ленту, а также подключиться или войти в свой аккаунт.
При попытке открыть Facebook появляется сообщение: "Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над тем, чтобы все починить как можно быстрее".
Также некоторые пользователи пожаловались на проблемы с доступом в Instagram. Лента новостей совсем не обновляется.
Кроме того, не работает сервис WhatsApp.
В последнее время сбои в работе различных соцсетей участились – причем, это касается как Facebook, так и Twitter, Instagram.
По данным сайта Downdetector, проблемы наблюдаются также у пользователей из Польши, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии, России и других стран. Причины неполадок в работе пока неясны.
Ранее сообщали, что хакеры слили личные данные пользователей Facebook.
На хакерском форуме опубликовали данные как минимум 533 млн пользователей социальной сети. В сеть выложили телефонные номера и другие личные данные пользователей Facebook