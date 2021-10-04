В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

Facebook / GSMArena.com

Вечером 4 ноября в работе соцсети Facebook и Instagram произошел технический сбой.

Пользователи этих социальных сетей жалуются на проблемы с доступом аккаунтам.

Невозможность отправить сообщения, обновить ленту, а также подключиться или войти в свой аккаунт.

При попытке открыть Facebook появляется сообщение: "Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над тем, чтобы все починить как можно быстрее".

Facebook не работает / скриншот

Также некоторые пользователи пожаловались на проблемы с доступом в Instagram. Лента новостей совсем не обновляется.

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Кроме того, не работает сервис WhatsApp.

В последнее время сбои в работе различных соцсетей участились – причем, это касается как Facebook, так и Twitter, Instagram.

По данным сайта Downdetector, проблемы наблюдаются также у пользователей из Польши, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии, России и других стран. Причины неполадок в работе пока неясны.

Ранее сообщали, что хакеры слили личные данные пользователей Facebook.

На хакерском форуме опубликовали данные как минимум 533 млн пользователей социальной сети. В сеть выложили телефонные номера и другие личные данные пользователей Facebook