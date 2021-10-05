В работе Facebook и Instagram опять произошел глобальный сбой

Facebook снова дал сбой / GSMArena.com

Пользователи Facebook, его мессенджера и Whatsapp из многих стран мира вновь жалуются на сбои. В связи с чем наблюдаются перебои в работе сервисов пока не известно.

Как сообщает Downdetector, почти 70% пользователей Facebook сообщают о том, что у них возникают проблемы со входом на сайт соцсети.

При этом также юзеры жалуются на отсутствие подключения к серверу и проблемы с работой приложения.

В то же время у пользователей мессенджера WhatsApp возникают проблемы с подключением как на смартфоне, так и на компьютере.

Проблемы с работой сервисов возникают у пользователей из Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Мексики, Польши, Австрии, Германии. Также о проблемах сообщают и жители Украины.

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Кроме того, в работе социальной сети Instagram второй день подряд происходит сбой. У пользователей происходят проблемы с использованием приложения соцсети.

О проблемах в работе сервиса сообщают жители Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и других европейских стран. При этом незначительные неполадки в работе соцсети обнаружили жители Украины, Беларуси, России и т.д.

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В большинстве пользователи жалуются на работу приложения или сайта, а также сообщают о проблеме с подключением к серверу.

Глобальный сбой соцсетей

В понедельник, 4 октября, в Facebook, Instagram, Tiktok и WhatsApp произошел серьезный сбой. Все сайты одновременно перестали работать. Некоторые пользователи сообщают о сбое в работе YouTube. Также не работает криптобиржа Coinbase.

СМИ сообщают, что данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook были проданы в Даркнете.