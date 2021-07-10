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В моду ворвалась "уродливая" женская стрижка волка, которая стала популярной благодаря TikTok

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

10 июля 2021, 06:03

Для того чтобы "волчья" стрижка 2021 женская была максимально дикой и помогла вам "раскрыть зверя", нужно немножко потрудиться над укладкой.

В моду вошла стрижка волка / Instagram

Женские стрижки очень чувствительны к настроению общества. В частности, этим летом мы наблюдаем, как социальная сеть TikTok спровоцировала безумный всплеск популярности неординарной, очень смелой и эффектной стрижки волка. Главные зачинщики - блогеры из Южной Кореи, которые запустили этот тренд в широкие массы.

Стрижка волка – это что-то среднее между модной стрижкой маллет родом из 80-х и лохматой шегги в стиле 70-х. Несмотря на то, что эту стрижку женскую уже успели окрестить "самой уродливой", она стремительно покоряет сердца модниц во всем мире.

Нравится вам это или нет, но пришло время открывать двери для немного дикой и вызывающей стрижки волка - она ворвалась на вершину модного Олимпа и, судя по всему, бежать оттуда пока не собирается.

Конечно, женская стрижка волка 2021 – это сегодня одна из самых любимых причесок Тиктока. Но она подходит не только для молодых поколений. Даже если вам уже далеко не 20, то все равно можете сделать эту крутую стрижку!

В основе стрижки волка – слои. Особый акцент идет на челку – ее стригут объемной и пышной, по краям она удлиняется и обрамляет лицо – так создается эффект волка.

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Женская стрижка волка 2021 / Instagram

Как правило, челку стригут до уровня бровей и удлиняют по краям, но для тех, что хочет визуально подтянуть лицо и добиться омолаживающего эффекта – лучше всего ориентироваться на вариант классической челки в виде шторки на две стороны.

Женская стрижка волка 2021 / Instagram

Эта модная стрижка женская 2021 подходит для волос любой структуры, но наиболее выигрышно смотрится на кудрявых и волнистых.

Женская стрижка волка 2021 / Instagram

При этом длина может быть разной - все зависит скорее от того, насколько вы готовы поражать окружающих.

Женская стрижка волка 2021 / Instagram

В любом случае затылок идет удлиненный, а переходы между верхней и нижней частями могут быть как резкими, так и плавными.

Женская стрижка волка 2021 / Instagram

Для того чтобы "волчья" стрижка 2021 женская была максимально дикой и помогла вам "раскрыть зверя", нужно немножко потрудиться над укладкой и создать эффект небрежности.

Женская стрижка волка 2021/ Instagram

Кроме того, можете пойти дальше и некоторые пряди обработать гелем для получения "влажного" эффекта.

Напомним, на передовую моды 2021 вышли 60-е вместе со знаменитой прической флип. Вы обязательно будете потрясены этой прической – она очень сильно отличается от всех этих чрезмерно взъерошенных пляжных волн и лохматых прядей.

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