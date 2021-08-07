В моде необычайная женская стрижка маллет в стиле пестрых "восьмидесятых"

Одной из самих главных женских стрижек лета 2021 года станет маллет. И если вы в поисках глотка свежего воздуха и новой себя, если хочется оставить в прошлом все то, что давно тяготит, то найдите в себе немножко мужества, и сделайте эту невероятно интересную, стильную и удачную женскую стрижку родом из экстремальных, пестрых и контрастных 80-х.

Только не волнуйтесь – современная версия стрижки не требует высоких начесов, как в те славные времена. Сегодня женская стрижка маллет – более изящная. Как правило, волосы спереди и сверху стригут более короткими, а затылок – удлиненный. И уже от вас зависит, какую длину вы оставите сзади. Но и короткая стрижка маллет, и стрижка маллет на средние волосы – оба варианта заслуживают внимания в этом летнем сезоне.

В любом случае стрижка маллет 2021 – невероятная, и сделав ее, вы сразу ощутите, что стали магнитом для взглядов окружающих. Потому что невозможно оторвать взгляд от этой феерической, интересной и необыкновенной стрижки!

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Многослойная женская стрижка маллет 2021 в летнем сезоне – намного мягче и элегантнее, чем "энциклопедическая версия" 80-х: теперь переходы от одной длины к другой не слишком кричащие, поэтому на выходе - очень стильная прическа.

Украшением этой женской стрижки 2021 является челка – наиболее удачной является вариант неправильной длины. Также можете сделать очень короткую челку, или как ее еще называют – детскую. Но если честно, особых правил нет – при желании можете сделать ту челку, которая наиболее гармонично подходит именно вам.

Читайте такжеСамое модное окрашивание волос на лето 2021: теплый блонд в стиле 60-х и французский моккоТолько прежде, чем стричь волосы, тщательно обсудите со своим парикмахером все детали. Дело в том, что и короткая, и средняя стрижка красиво смотрятся только на женщинах с овальным лицом.

Всем остальным советуем учесть некоторые моменты. Например, если у вас круглое лицо, то вы должны акцентировать внимание на макушке – такой фокус сделает лицо вытянутым.

Женская стрижка маллет 2021 / Instagram

Если природа наградила вас лицом треугольной формы, то важно макушке добавить объема. А тем, у кого лицо квадратной формы, нужно ориентироваться на стрижку маллет с удлиненными висками и рваной челкой.

Женская стрижка маллет 2021 / Instagram

Ранее сообщалось, шаллет - что-то среднее между стрижками боб и маллет, поэтому она настолько привлекательна и очаровательна. С одной стороны, в ней легкость боба, а, с другой, загадочность прически маллет.