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В моду из 60-х вернулась любимая ретро-прическа Жаклин Кеннеди

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

7 июля 2021, 05:40

Вы обязательно будете потрясены этой прической – она очень сильно отличается от всех этих чрезмерно взъерошенных пляжных волн и лохматых прядей.

В моде прическа флип / Instagram

Современные стрижки и прически поражают силуэтами и формой, поэтому каждая женщина может легко найти для себя вариант, который будет гармонично сочетаться с ее лицом. Тем не менее взоры знаменитостей и стилистов всегда обращены в прошлое – в нем они ищут вдохновение и идеи для новых образов. Так на передовую моды 2021 вышли 60-е вместе со знаменитой прической флип.

Вы обязательно будете потрясены этой прической – она очень сильно отличается от всех этих чрезмерно взъерошенных пляжных волн и лохматых прядей.

Конечно, эта удивительная женская прическа на фоне других требует усилий и средств для укладки, зато результат – впечатляющий, и вы точно убедитесь в том, что игра стоит свеч.

Прическа флип из 60-х – это ни в коем случае не начес, и не улей. Это самый настоящий боб, только перевернутый. При этом в прическе флип ощущается также влияние 90-х.

Женская прическа флип 2021 может варьироваться по длине. Кроме того, она может быть дополнена челкой. Но в любом случае она шикарная, эффектная и элегантная!

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Главной особенностью прически флип являются концы, которые вытягивают и закручивают вверх – они разлетаются, словно бабочки, по сторонам, добавляя образу особого лоска. При этом возле корней волосы объемные, а по всей длине – идеально гладкие.

В моде прическа флип / Instagram

Прическа флип в 60-х годах стала безумно популярной благодаря супруге президента США Джона Кеннеди – Жаклин. Поэтому многие называют ее любимой ретро-прической Жаклин Кеннеди.

В моде прическа флип / Instagram

Несмотря сложность самой прически – ведь она действительно требует времени для укладки – многие простые женщины взяли ее на заметку, немного упростили ее и научились укладывать даже руками. Таким образом, прическа флип стала огромной модной тенденцией той эпохи. А сегодня, спустя 60 лет, прическа флип опять на вершине модного Олимпа.

В моде прическа флип / Instagram

Как видите, мода циклична, и всё новое — это хорошо забытое (а вернее, как раз и не забытое) старое.

В моде прическа флип / Instagram

Актуальные сегодня прически в стиле 60-х годов нравятся многим — в Instagram найдете множество идей укладки волос в стиле флип. Попробуйте сделать укладку в ретро-стиле и вы!

В моде прическа флип / Instagram

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