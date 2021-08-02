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В моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образа

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

2 августа 2021, 03:51

Мы с вами стремительно входим в модный сезон осень-зима 2021 2022, когда не совершенная укладка волос как никогда актуальна.

  • Модная женская стрижка боб с челкой 2021
    Модная женская стрижка боб с челкой 2021 Instagram
  • Модная женская стрижка боб с челкой 2021
    Модная женская стрижка боб с челкой 2021 Instagram
  • Модная женская стрижка боб с челкой 2021
    Модная женская стрижка боб с челкой 2021 Instagram
  • Модная женская стрижка боб с челкой 2021
    Модная женская стрижка боб с челкой 2021 Instagram
  • Модная женская стрижка боб с челкой 2021
    Модная женская стрижка боб с челкой 2021 Instagram
  • Модная женская стрижка боб с челкой 2021
    Модная женская стрижка боб с челкой 2021 Instagram
  • Модная женская стрижка боб с челкой 2021
    Модная женская стрижка боб с челкой 2021 Instagram
  • Модная женская стрижка боб с челкой 2021
    Модная женская стрижка боб с челкой 2021 Instagram
  • Модная женская стрижка боб с челкой 2021
    Модная женская стрижка боб с челкой 2021 Instagram
  • Модная женская стрижка боб с челкой 2021
    Модная женская стрижка боб с челкой 2021 Instagram
  • Модная женская стрижка боб с челкой 2021
    Модная женская стрижка боб с челкой 2021 Instagram
  • Модная женская стрижка боб с челкой 2021
    Модная женская стрижка боб с челкой 2021 Instagram
  • Модная женская стрижка боб с челкой 2021
    Модная женская стрижка боб с челкой 2021 Instagram
  • Модная женская стрижка боб с челкой 2021
    Модная женская стрижка боб с челкой 2021 Instagram
  • Модная женская стрижка боб с челкой 2021
    Модная женская стрижка боб с челкой 2021 Instagram
  • Модная женская стрижка боб с челкой 2021
    Модная женская стрижка боб с челкой 2021 Instagram

Если после летнего отпуска у вас появилось непреодолимое желание изменить имидж, то советуем обратить внимание на стрижки 2021 с челкой – а именно, прическу боб с челкой и ее модные варианты на грядущие осень и зиму.

Это действительно супер крутая женская стрижка, и она соответствует последним тенденциям волос 2021 года. При этом речь вовсе не о классическом варианте стрижки.

В частности, в моду входит женская стрижка на средние волосы многослойный боб с кудрявой челкой. Эта трендовая прическа 2021 станет в первую очередь находкой для тех, у кого от природы вьющиеся или кудрявые волосы, и кому внушили, что челка – это не для них. Теперь правило следующее: если ваша челка разлетается по сторонам и выровнять ее без специальных инструментов для укладки нереально – то вы в тренде.

Мы с вами стремительно входим в модный сезон осень-зима 2021 2022, когда не совершенная укладка волос как никогда актуальна. Стремиться к тому, чтобы каждый локон был зафиксирован, а силуэт стрижки – четким, не нужно. Если у вас от природы завитки, то подчеркните их.

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Отныне официально ваша челка имеет право завиться! И не волнуйтесь, если ваши волосы выглядят так, словно вы уснули с мокрыми волосами, и шевелюра бесформенная. На самом деле, легкость и непринужденность в прическах теперь на высоте.

Модная женская стрижка боб с челкой 2021
Модная женская стрижка боб с челкой 2021 / Instagram

Эта стрижка на средние волосы с челкой – только один из вариантов, на которые стоит обратить внимание.

В моде прическа волнистый боб

Без преувеличения, боб стрижка женская с челкой – маленький шедевр. Дело в том, что волнистый боб одновременно и ненавязчив, и привлекает внимание. Если у вас от природы слегка волнистые волосы, то укладывать эту прическу проще простого: все, что нужно, это дать волосам высохнуть естественным путем.

Но волны можно и создать: для этого понадобятся, например, крупные бигуди. Челка в данном случае может быть разной, но если хотите эффектную стрижку на выходе, тогда делайте очень короткую челку – ее еще называют "детская".

Модная женская стрижка боб с челкой 2021
Модная женская стрижка боб с челкой 2021 / Instagram

Лонг боб с челкой в тренде

Еще одна модная стрижка женская 2021-2022 – это лонг боб, или лоб с челкой. Суть стрижки в том, что длина волос варьируется между плечом и ключицей, а завершает образ - челка. Удлиненный боб с челкой – если смотреть правде в глаза, является одной из самых классических причесок, когда-либо созданных. Тем не менее, сейчас он опять на вершине моды, и не в последнюю очередь за универсальность – современные женщины обожают практичные стрижки, которые позволяют им легко меняться.

Модная женская стрижка боб с челкой 2021
Модная женская стрижка лонг боб с челкой 2021 / Instagram

Челку в данном случае можно сделать любую: и на две стороны, и прямую, и ультракороткую, и удлиненную на бок. В зависимости от того, какими будут основные волосы – прямыми гладкими или текстурированными, в каждом конкретном случае получится неповторимый вариант, и это бесценно!

Подробнее о том, как определить свой тип волос, можете узнать в нашем сюжете:

Французский боб с челкой

Сегодня если и есть прическа, за которой все внимательно следят, то это френч боб родом из 1920-х - вот уже столетие он не прекращает меняться и всех удивлять. Смелый и динамичный, этот короткий боб с челкой идеально подходит и для тонких волос, и для густых.

Модная женская стрижка боб с челкой 2021
Модная женская стрижка френч боб с челкой 2021 / Instagram

Сила стрижки – в длине: она значительно выше плеч и чуть ниже ушей. Благодаря этому модная стрижка женская 2021 2022 парижский боб красиво подчеркивает черты лица и элегантно открывает шею. Украшает стрижку – челка.

Читайте такжеВ моде стрижка на средние волосы длинный боб – удачная прическа для стильного образа на каждый деньРанее сообщалось, в сезоне лето 2021 в тренде слои. Сегодня существует множество модных вариантов обновить прическу. Но один - особенно омолаживает – это так называемая женская короткая стрижка ботокс, или короткий шэг! Лучшей стрижки для женщин после 50 лет сегодня вы вряд ли найдете!

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