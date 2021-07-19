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Две модные французские стрижки 2021 на короткие волосы, которые не требуют укладки

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

19 июля 2021, 06:02

Французские стрижки женские – узнаваемы, они с первого взгляда завораживают, и они подкупают своей легкостью, которая является их главной особенностью.

В моде французский боб / Instagram

Париж у многих ассоциируется с высокой модой, поэтому многие женщины стараются равняться на француженок, в том числе и в прическах.

Французские стрижки женские – узнаваемы, они с первого взгляда завораживают, и они подкупают своей легкостью, которая является их главной особенностью.

Дело в том, что пока мы тратим много времени на укладку волос и накручиваем идеальные локоны, чтобы каждый волосок был красиво уложен, француженки просто выходят из дома и не заморачиваются над тем, что у них на голове.

Точнее, их прически выглядят именно так – словно женщина помыла на ночь голову, и с мокрыми волосами легла спать, а утром просто поправила волосы руками.

И вот этот неповторимый французский стиль в прическах в последнее время стал безумно популярным.

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Легкая небрежность, хаотичные пряди и характерная челка без четких линий стали эталоном стиля для многих женщин во всем мире, и французские стрижки, не требующие укладки, оказались на вершине модного Олимпа 2021.

Модные женские французские стрижки 2021

Французский шэг 2021

Если хотите быть похожей на парижанку, сделайте стрижку французский шэг в стиле 70-х. Изюминкой этой прически есть эффектная челка-шторка, как у Брижит Бардо.

Суть стрижки в том, что нужно создать много хаотичных слоев – благодаря этому появляется потрясающая текстура. Особенно эффектно французский шэг смотрится на вьющихся волосах.

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Эта модная женская короткая стрижка 2021 – само воплощение небрежности, поэтому особых усилий для укладки не понадобится: просто взъерошьте волосы перед тем, как будете выходить за дверь.

Французский шэг 2021 / Instagram

Французский боб 2021

В этой короткой стрижке с невинным оттенком главное – длина: как правило, линия среза проходит на уровне подбородка. Френч боб можно стричь и с челкой, и без нее – все зависит не столько от особенностей лица, сколько от предпочтений женщин. Челку в этом случае, как правило, филируют или стригут "кусками", что добавляет образу особого шарма. Также можно сделать "тупую" челку, которая подчеркнет глаза.

Благодаря своему удачному силуэту и легкости, эта модная короткая стрижка женская идеально подходит и обладательницам густых волос, и тем, у кого они тонкие.

Независимо от того, какой формы лицо вам подарила природа, вы можете взять эту стрижку на вооружение – добавить образу гармоничности можно путем добавления асимметрии, слоев и челки.

Французский боб 2021 / Instagram

Подробнее о том, как определить свой тип волос, можете узнать из нашего сюжета:

Ранее сообщалось, одной из удачных стрижек, которые уже успели оценить женщины во всех уголках планеты, является длинный боб, или лоб. Этой прическе можно смело посвящать оды – она невероятная и, без капли преувеличения, феерическая, ведь как никакая другая дарит женщинам широкое поле для фантазии – из нее, как из теста, можно слепить все что угодно: и элегантную вечернюю прическу, и повседневную, и деловую.

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