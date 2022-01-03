В Минздраве назвали сроки, когда штамм Омикрон охватит всю Украину

Коронавирус / Reuters

В Министерстве здравоохранения дали прогноз, когда Украине следует ожидать широкого распространения штамма Омикрон.

Главный государственный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что уже в январе Омикрон может охватить всю Украину.

По его словам, со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом из- за штамма Омикрон.

"COVID-19 в Украине идет с небольшим опозданием в отношении стран ЕС: вспышки, регистрируемые в Европе, в Украину приходят через 1-2 месяца после того, как они достигли пика там", - пояснил Кузин в интервью Общественному.

Омикрон в мире

Напомним, на данный момент штамм коронавируса Омикрон обнаружили уже в 77 странах мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что новых карантинных ограничений не избежать. По его словам, Омикрон скорее всего присутствует уже в даже в тех государствах, в которых его еще не зафиксировали.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.

Омикрон в Украине

18 декабря в Украине подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Уже 21 декабря главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что пациент, у которого диагностировали Омикрон, получил отрицательный ПЦР-тест.

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