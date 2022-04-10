В мае будет очень горячо: Украину ждет новая бойня за территории - прогноз на 2022 год

Когда в Украине закончится война прогноз / Офис президента

Война в Украине будет до осени. По прогнозу эзотерика и астролога, в апреле виднеется локальное затишье, но уже в мае начнется настоящая бойня.

Российские войска не будут просто так отступать и будут продолжать атаковать нашу страну. Ход войны может окончательно изменится только в августе.

"В апреле еще идет сопротивление, а уже в мае начнется горячо. Могут быть очень серьезные военные бои, будет "жесто"", - говорит эзотерик Яна Эзотеричка в своем прогнозе на YouTube.

По прогнозу эксперта, перемирие будет, но какой-то конкретики ждать только в июле.

"В июне карты показывают переход и смену стратегии. Может быть угасание боевых действий и договоренности. Возможно, в июне, уже будут какие-то процессуальные действия. А в июле нас ждет мощная сильная позиция власти", - отметила эзотерик.

Специалист отмечает, что ближе к осени Украину ждет победа над оккупантами.

"В августе будет полная победа. В нумерологическом прогнозе 8 - это кармическая цифра. Август - это 8 месяц, и вероятность того, что до осени война может завершиться, очень сильная", - говорит эзотерик.

В сентябре 2022 года в Украине могут быть какие-то локальные бои за территории.

"В октябре еще может остаться военная угроза. А в ноябре будет спокойно, голода не будет", - отметила эзотерик.

В первый месяц зимы, в декабре 2022 года, Украина уже займет четкие позиции.

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Когда закончится война

Украину ждет еще немало страданий и новые испытания. Астролог Юлия Погорельченко дала свой прогноз исхода событий и войны в Украине. По ее словам, при самом тяжелом раскладе, война может затянуться до 2023 года.

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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