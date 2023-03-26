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В какую воду нужно бросать яйца при варке: ответ на самый спорный вопрос

26 марта 2023, 05:30
Варить яйца можно даже сразу в горячей воде, но перед этим их нужно подготовить, чтобы скорлупа не лопнула.
яйца
Как правильно варить яйца в холодной или горячей воде / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Многие хозяйки довольно часто варят яйца. Все мы знаем, что в воду надо добавлять соль, чтобы яйцо было легче очистить от скорлупы. Но задумывались ли вы о том, в какую именно воду нужно класть яйца?

Многие кладут яйца в кастрюлю, заливают холодной водой и ставят на плиту. Считается, что сырые яйца нельзя класть в горячую воду. Однако это не совсем так. Класть яйца при варке можно как в холодную воду, так и в горячую. Главное все сделать правильно.

Как варить яйца в холодной воде

Предварительно вам нужно хорошенько обмыть яйцо от лишней грязи. Делайте это осторожно, ведь скорлупа хрупкая и может треснуть. После закипания воды нужно отсчитать определенное время в зависимости от того, какое вы хотите получить яйцо.

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Помните, куриные яйца нельзя варить дольше 10 минут после начала кипения воды.

Как долго варить яйца:

  • всмятку - 4 минуты,
  • заварные и твердые яйца всмятку - 6 минут,
  • сливочные яйца вкрутую - 7 минут,
  • твердые яйца - 8 минут,
  • яйца, сваренные вкрутую - 9-10 минут.

После этого нужно слить горячую воду и залить яйца холодной водой.

Как варить яйца в горячей воде

Перед тем, как бросать яйца в горячую воду, их нужно подготовить к этому. Помимо того, что яйца должны быть чистыми, они должны быть еще и теплыми, а точнее - хотя бы комнатной температуры. Таким образом их нужно заранее достать из холодильника, чтобы они нагрелись.

Помните, бросать яйца нужно не в кипящую воду, а именно в теплую или слегка горячую. Все дело в том, что яичная скорлупа очень хрупкая и может треснуть от перепада температуры.

После закипания также обратите внимание на время варки яиц, которое было указано выше. А после того, как яйца будут готовы, не забудьте залить их холодной водой.

Лайфхак. Чтобы яйца хорошо чистились, в воду для варки необходимо добавить соль. После приготовления яиц всю горячую воду стоит слить, а скорлупу слегка разбить и лишь после этого заливать яйца холодной водой. Таким образом холодная вода сразу же начнет проникать под скорлупу и это существенно облегчит вам процесс чистки.

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