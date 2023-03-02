Превратятся в отраву: почему категорически нельзя переваривать яйца

Куриные яйца - универсальный продукт, который станет незаменимым ингредиентом вашего блюда или спасителем, когда лень долго стоять у плиты.
Их часто готовят на завтрак, в качестве перекуса, добавляют в салаты или закуски. Однако задумывались ли вы о том, что яйца могут стать вредными сразу после варки.
Большинство людей знает о том, как варить яйца, что добавлять в воду при варке или как сделать так, чтобы скорлупа хорошо отставала от скорлупы. Но знаете ли вы, что переваривать яйца категорически нельзя.
В вопросе варки яиц нельзя надеяться на то, что получится приготовить "на глаз". Необходимо в этом деле все делать четко по времени.
Чем вредны переваренные яйца
Во время варки яиц выделяется сероводород и он по мере нагрева оболочки проникает внутрь продукта. В самом желтке содержится железо. При воздействии с сероводородом появляются сульфиды. Они придают желтку зеленоватый цвет.
Также стоит отметить, что в белке яйца есть сера и при сочетании с водородом она образует токсичный газ.
После варки яйцо обязательно необходимо поместить в холодную воду, чтобы остаточное тепло не позволило яйцу перевариться
Как долго можно варить яйца
Куринные яйца нельзя варить дольше 10 минут после начала кипения воды.
Как долго варить яйца:
- всмятку - 4 минуты,
- заварные и твердые яйца всмятку - 6 минут,
- сливочные яйца вкрутую - 7 минут,
- твердые яйца - 8 минут,
- яйца, сваренные вкрутую - 9-10 минут.
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