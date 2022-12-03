glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Скорлупа сама отлетит: как правильно варить яйца, чтобы белок не приставал к скорлупе

3 декабря 2022, 19:05

Оказалось, что всем известная версия о том, что соль способствует легкой чистке яйца, не всегда работает.

яйца
Как правильно варить яйца / фото ua.depositphotos.com

Яйцо считается одним из базовых продуктов. Именно они найдутся практически в каждом доме. Многие используют их для создания каких-то блюд, варят и добавляют в салаты или закуски. Есть такие люди, которые кушают просто вареные яйца.

Но одним из самых раздражающих моментов в варке яиц является именно процесс очистки продукта от скорлупы. Многие люди знают, что именно соль способствует тому, что твердая скорлупа будет легко отставать от белка и очищенное яйцо будет выглядеть ровным и гладким.

Однако это не совсем так. Далеко не всегда соль может достаточно проникнуть в скорлупу, чтобы яйцо хорошо чистилось.

Оказывается, есть невероятно простой лайфхак, о котором знает достаточно мало человек. Все дело в температуре яйца и воды.

Многие привыкли бросать сырые яйца в холодную воду и ставить это все на плиту. Но для лучшего эффекта и легкой очистки от скорлупы лучше делать все иначе.

Профессионалы обратили внимание на то, что яйцо будет отлично чиститься, если его бросать в кипящую и подсоленную воду.

Важно: чтобы скорлупа яйца сразу не лопнула, его необходимо заранее достать из холодильника и дать обрести комнатную температуру.

После того как яйца полностью сварились, из кастрюли нужно слить горячую воду и потрусить в ней яйца, чтобы на скорлупе появились трещинки. В кастрюлю нужно залить ледяную воду и дать яйцам остыть.

Дело в том, что именно через эти трещины вода просочится внутрь и процесс чистки станет очень простым.

Стоит отметить, что очень свежие яйца всегда будут очень плохо чистится.

Ранее Главред рассказывал о том, как правильно разбить яйца, чтобы в белок и желток не попали осколки скорлупы.

Вас также заинтересует:

яйца куриные яйца лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:20

Московская недоимперия зла потерпит историческое поражение

19:09

"Готовьтесь к Ялте": на Банковой россиянам посоветовали забыть уже наконец о БахмутеВидео

19:08

Лепс оскандалился на своём концерте и нахамил поклоннице

19:07

"Это "подарок" для россиян": религиовед объяснил, что будет после запрета УПЦ МП в УкраинеВидео

19:05

Скорлупа сама отлетит: как правильно варить яйца, чтобы белок не приставал к скорлупеВидео

Реклама
18:38

Не уксус и не лимонная кислота: домашнее средство идеально отмоет чайник до блескаВидео

18:32

"А что, сесть и плакать": Квиткову обвинили в получении удовольствия от жизни

18:19

Священники МП будут настраивать верующих против власти, но они ответят за свои "грехи" - религиоведВидео

18:03

Введение во храм Пресвятой Богородицы - теплые поздравления и трогательные открытки на 4 декабряФото

18:00

Любил чужие могилы: ВСУ ликвидировали оккупанта со странными увлечениями

17:29

Восстановление энергетики и запрет УПЦ МП: Зеленский провел важное заседание Ставки

17:14

РФ нужно дать "гарантии безопасности", когда она вернется к переговорам с Киевом - МакронВидео

17:04

"Уснул и не проснулся": в РФ придумали абсурдное объяснение относительно потерь на войне в УкраинеВидео

16:45

Тина Кароль в топе и обтягивающих лосинах показала красивую фигуру в спортзалеВидео

16:11

"Со временем это произойдет": Песков анонсировал поездку Путина на ДонбассВидео

15:53

Хотел показать силу РФ: WSJ назвала имя человека, который убедил Путина пойти войной против Украины

15:37

"Вася, пора переобуваться": Ломаченко вызвал гнев в сети, когда показал, как пек просфоры в Лавре

15:03

Был Бесик - да весь вышел: ВСУ ликвидировали оккупанта с экзотическим именемВидео

14:05

Зачем в ванной ставить пустую банку: лайфхак от хитрых хозяек

13:59

"Не время показывать свои кости": Богдан захейтили в Сети за отпуск в ДоминиканеВидео

Реклама
13:43

Ждут морозов: Подоляк рассказал, когда Россия нанесет новый ракетный удар по УкраинеВидео

13:31

"Мы живем рядом с сумасшедшим соседом": религиовед оценил риск ракетного удара по Лавре россиянами

13:16

Терлась грудью о чужого мужчину: Королёва пошла в разнос без ТарзанаВидео

13:15

Тарабарова намекнула на пол будущего ребенка

13:07

В ДТЭК рассказали, когда Киев и Одесса вернутся к отключениям света по графикуВидео

13:00

Гороскоп завтра на 4 декабря 2022: Овнам жажда общения, а Козерогам – учеба и опыт

12:54

Любовница Путина вышла в люди: Кабаеву засняли с главой "Газпрома"Видео

12:36

В голове мальчика навсегда останутся обломки снаряда: во Львове врачи спасли жизнь Миши из Бахмута

12:26

Новые требования к трудовому стажу и перерасчет: что ждет пенсионеров в 2023 годуВидео

12:24

Еще и в пирамидки выстраивают: зачем японцы ставят соль в туалете

12:12

Блэкаут не за горами: астролог рассказал, будет ли Украина со светом на Новый годВидео

11:41

"Даже доллар имеет значение": Стинг призвал фанатов деньгами помочь Украине пережить сложную зимуВидео

11:38

Путин может использовать переговоры для перевооружения - глава МИД Британии

11:38

Уйдут в подполье и будут воевать в судах: Игорь Козловский — о перспективах запрета УПЦ МП

11:05

"Заложили один из краеугольных камней": Епифаний оценил передачу Киево-Печерской Лавры ПЦУВидео

10:55

Митрополит УПЦ МП, секретаря которого нашли с парнем из хора, сбежал из Украины в МолдовуВидео

10:34

Потап снова подогрел слухи о расставании с Каменских

10:33

Религиовед рассказал, как надолго может растянуться в Украине запрет УПЦ МПВидео

10:00

За что и у кого в Украине банки могут заморозить деньги: список причин

09:58

Город стал символом: в Минобороны Британии назвали причину упорного наступления оккупантов на Бахмут

Реклама
09:47

3 копеечные средства, которые убирают ржавчину и желтизну на ваннойВидео

09:03

Путин хочет, чтобы его "заманили" на переговоры: в ISW рассказали, каких уступок он добивается

09:00

Главред отмечает юбилей: сайту исполнилось 20 лет

08:48

О ситуации с УПЦ ПМ: форпосты агрессора - на выходмнение

08:17

После победы Украины в войне Россию лишат ядерного оружия - ДаниловВидео

08:15

Красное на дне бокала: как связаны группа крови и тяга к алкоголюВидео

07:37

РФ должна прекратить войну в Украине: в Госдепе озвучили условия для переговоров Байдена и Путина

07:05

Что можно и нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: запреты, традиции, приметы

06:27

До Нового года ВСУ освободят левобережье Херсонщины и подойдут вплотную к Крыму – астрологВидео

06:07

Собеседование с девушкой из Мариуполямнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять