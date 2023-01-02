В какой горшок ни в коем случае нельзя садить фиалку

Фиалка (сенполия) особенно популярна среди цветоводов. Это растение изумительно цветет и вписывается в любой интерьер. Многие любят натуральность и красоту, поэтому выбирают для фиалок керамические горшки. Однако на самом деле такой вазон - не самый лучший выбор для растений. Главред разобрался, какой горшок выбрать для фиалки.
Почему не стоит садить фиалку в керамический горшок
Во врем полива соли, которые есть в воде, впитываются в стенки керамического вазона. В итоге для фиалок создаются неблагоприятные условия.
Кроме того, керамические горшки быстрее остывают в прохладном помещении и дольше выводят воду. При чрезмерном поливе фиалки окажутся в настоящем "болоте", в результате у сенполии могут сгнить корни.
Какой горшок выбрать для фиалки
Вазон из пластика - идеальный вариант для сенполии. Одна из главных причин в том, что его стенки не будут вбирать в себя соли.
В результате фиалки выглядят здоровее, регулярно цветут и не чахнут.
Оптимальными для фиалки будут вазоны размеров 5х5 см, 7х7 см, и 9х9 см.
Ранее Главред писал, как приготовить проверенное удобрение из препарата из аптечки, которое заставит фиалки цвести круглый год.
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