В какой горшок ни в коем случае нельзя садить фиалку

Выбор вазона для растения так же важен, как и правильный уход. Если фиалка будет расти в керамическом горшке, у нее могут сгнить корни.

Какой горшок выбрать для фиалки - совет опытных цветоводов / Фото ua.depositphotos.com

Фиалка (сенполия) особенно популярна среди цветоводов. Это растение изумительно цветет и вписывается в любой интерьер. Многие любят натуральность и красоту, поэтому выбирают для фиалок керамические горшки. Однако на самом деле такой вазон - не самый лучший выбор для растений. Главред разобрался, какой горшок выбрать для фиалки.

Почему не стоит садить фиалку в керамический горшок

Во врем полива соли, которые есть в воде, впитываются в стенки керамического вазона. В итоге для фиалок создаются неблагоприятные условия.

Кроме того, керамические горшки быстрее остывают в прохладном помещении и дольше выводят воду. При чрезмерном поливе фиалки окажутся в настоящем "болоте", в результате у сенполии могут сгнить корни.

Какой горшок выбрать для фиалки

Вазон из пластика - идеальный вариант для сенполии. Одна из главных причин в том, что его стенки не будут вбирать в себя соли.

В результате фиалки выглядят здоровее, регулярно цветут и не чахнут.

Оптимальными для фиалки будут вазоны размеров 5х5 см, 7х7 см, и 9х9 см.

Ранее Главред писал, как приготовить проверенное удобрение из препарата из аптечки, которое заставит фиалки цвести круглый год.

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