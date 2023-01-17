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В какие дни можно менять постельное белье, чтобы привлечь удачу

17 января 2023, 01:36
Смена постельного белья - процедура вполне обыденная, но суеверные люди следуют ряду правил, перестилая постель.
Постельное белье
Постельное белье - какие приметы с ним связаны / Фото pixabay.com

Менять постельное белье нужно регулярно, в противном случае можно столкнуться с множеством неприятностей. Подробнее читайте в материале: Как часто нужно менять постельное белье, чтобы не "заработать" проблемы со здоровьем.

В целом, смена постельного белья - процедура вполне обыденная для каждого из нас. А знали ли вы, что с ней связано множество примет?

В какие дни можно менять постельное белье

Если верить народным приметам, то лучше всего менять постельное белье в субботу и совмещать это с уборкой. Говорят, что так в семье всегда будет достаток, а члены семьи будут иметь крепкое здоровье. Кроме того, этот простой способ поможет избавиться от бессонницы и кошмаров.

Еще один удачный день – четверг. Если менять постель в этот день, можно привлечь удачу. Если перестелить постельное белье в Чистый четверг перед Пасхой, то весь год будут происходить хорошие события. Говорят, что лучше постелить даже не просто чистое белье, а новый комплект.

В какие дни нельзя менять постельное белье

Привычка менять белье в воскресенье может привести к бессоннице, начнут мучить кошмары.

Пятница - также неудачный день для этой процедуры. Согласно приметам, можно притянуть множество незначительных проблем.

Не рекомендуется менять постельное белье в большие церковные праздники, чтобы не привлечь в свою жизнь крупные неприятности.

Когда нельзя стирать постельное белье

Стирку постельного белья лучше всего проводить в понедельник или вторник. Перед этим желательно вывернуть его наизнанку. В народе говорят, что это убережет семью от болезней.

Кстати, стирка белья в понедельник - это не столько примета, сколько простая практичность. Когда у людей не было батарей отопления и сушилок, выстиранный в понедельник комплект высыхал как раз к субботе, когда его уже можно было застилать.

Почему нельзя дарить постельное белье

Согласно суевериям, нельзя дарить уже использованное белье, так как вместе с ним отдаешь свое здоровье.

Если вы решили подарить комплект суеверному человеку, попросите у него взамен монетку, иначе, согласно примете, вы поссоритесь.

Другие приметы, связанные с постельным бельем

Нельзя спать на мятом постельное белье. Раньше верили, что в складках ткани живут темные силы и это принесет человеку лишения и беды. Впрочем, сейчас в это уже никто не верит, и многие как раз не гладят постельное белье. Ранее Главред уже писал, почему не надо гладить постельное белье и в чем вред.

Также считается плохой приметой не заправлять кровать по утрам. Одно суеверие говорит о том, что такая неаккуратность сулит измену, другое – болезни.

Супругам не стоит спать на оранжевом или красном комплекте – это к измене. По другой версии, постельное белье этих цветов, наоборот, способно разжечь страсть.

Комплект в горошек или с мелким узором, рисунком принесет в семью богатство и счастье.

Если утром вы обнаружили на постельном белье насекомое, то это означает, что скоро у вас случится любовное приключение. Божья коровка в постели супругов сулит долгую и счастливую совместную жизнь.

Если постелить постельное белье наизнанку, вас побьют или случатся другие неприятности. Чтобы "все обошлось", снимите текстиль, бросьте на пол и потопчите его босиком.

Ранее мы писали, об эффективном способе отбелить постельное белье дома.

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