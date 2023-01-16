Как часто нужно менять постельное белье, чтобы не "заработать" проблемы со здоровьем

Наволочки и простыни за очень короткое время загрязняются частичками кожи, слюной и потом. Такие условия — рай для бактерий и пылевых клещей.

Как часто менять постельное белье взрослым и детям / Фото pixabay.com

Человек треть жизни проводит в постели, и если игнорировать личную гигиену и вовремя не менять постельное белье, можно превратить свою кровать в рассадник бактерий и грибков и "заработать" проблемы со здоровьем. Главред разобрался, как часто нужно менять постельное белье и что будет, если этого не делать.

Что будет, если не менять постельное белье

Наше тело сбрасывает весь внешний слой кожи каждые 2-4 недели. Каждую ночь это около 15 миллионов клеток кожи. Наши 2-5 миллионов потовых желез могут вырабатывать более 13 литров пота и себума за один день. Все это попадает в вашу постель, поэтому менять белье необходимо.

Если у человека повышенное потоотделение, то простыни становятся влажными. А это идеальная среда для роста и развития микроорганизмов.

Если вы имеете привычку засыпать, не смывая мейкап, вы оказываете себе медвежью услугу. Бактерии будут забиваться в волокна ткани и провоцировать ранние признаки старения, всевозможные воспаления и высыпания.

Посредством грязного постельного белья могут передаваться такие серьезные заболевания, как паховый дерматомикоз, отрубевидный лишай и золотистый стафилококк.

Если не менять постельное белье, то в кровати могут завестись пылевые клещи - они питаются остатками человеческой кожи. В кровати с грязным бельем их водится около полутора миллионов. Клещи могут оставлять свои следы в виде ран на шее, лице, руках и верхней части тела, а также они способны вызывать проблемы с дыханием.

Как часто менять постельное белье взрослым

Согласно исследованиям, постельное белье, которое не меняли всего лишь одну неделю, содержит на 24 631 бактерию больше, чем ручка на двери в ванную комнату. Поэтому, отвечая на вопрос, менять или не менять постельное белье, ответ очевиден.

Частота смены постельного белья зависит в том числе и от сезона.

Весной рекомендуется менять постельное белье 1 раз в 5 дней. Это связано с активным цветением и бурным ростом растений, в результате воздух насыщен пыльцой, которая оседает на всех поверхностях. Особенно важно менять постельное белье, если у вас есть аллергия на цветение.

Летом нужно менять постель один раз неделю или даже чаще, если стоит жаркая погода.

Осенью достаточно менять постель один раз в две недели, так как дожди снижают уровень пыли, а снижение температуры не способствует размножению бактерий.

Зимой достаточно менять белье один раз в две недели.

Если вы кушаете в кровати, то постельное белье нужно менять чаще / Фото pixabay.com

Когда следует чаще менять постельное белье

на вашей постели спят домашние животные;

вы не застилаете кровать и забываете убирать ее после сна;

вы едите в постели;

у вас повышенное потоотделение и жирная кожа;

есть склонность к разного рода аллергиям или у вас экзема, контактный дерматит;

вы редко убираете дома;

в вашем доме часто бывают гости.

Как часто менять постельное белье детям

Детское постельное белье меняют каждую неделю или по мере необходимости. При этом лучше выбирать изделия из качественных волокон, которые не вызывают аллергию.

Ранее Главред писал, как освежить постельное белье без стирки.

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