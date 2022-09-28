Устроят террор: астролог рассказала, как "референдумы" трагически повлияют на Украину

Гороскоп для Украины на октябрь / pixabay

Война в Украине будет продолжаться до середины 2023 года. Как говорит астролог Ангелина Вакулина, только к июню 2023 года можно будет говорить о завершении боевых действий.

Сейчас оккупанты устроили псевдореферендумы на оккупированных территориях, которые отразятся на украинцах.

"Ситуация в стране начнется накалятся уже в октябре. Референдумы, конечно, не пройдут для нас бесследно. Но паника наш злейший враг. Могут ли после "референдумов" оккупировать новые территории? К сожалению - Да", - сообщила астролог.

По ее словам, в ближайшее время будут терроризировать освобожденные территории Харьковской области.

"Харьков и область не оставят в покое. Будут бомбить в ближайшие месяцы", - сообщила она.

Также астролог ответила, будет ли после победы 2023 году повторное нападение на Украину.

"Есть вероятность нападения повторного. Но, если конфликт будет заморожен. Через пару лет снова в бой", - сообщила Вакулина.

По ее словам, освобождать будут территории Украину, но "Херсон попадет домой только в самую последнюю очередь".

Угроза ядерного удара - прогноз для Украины

Вакулина сообщила, что могут применить ядерное оружие уже этой осенью.

"Я знаю, что когда-то, где-то ее обязательно применят. Может, даже этой осенью!. Но для нас в ближайшие месяцы большую угрозу несет Запорожская АЭС", - добавила она.

При этом астролог Эзотеричка отмечает, что ядерное оружие пока применять не будут.

"Пока карты показывают переговоры в мире о применении ядерного оружия. Возможет тактический удар ядерного оружия. Куда будет нанесен ядерный удар? Больше связано что-то с водой", - добавила она.

Гороскоп для Украины

Напомним, астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения Крыма под контроль Украины ждать осталось недолго. По прогнозу Росса, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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