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Урожая не будет: что категорически нельзя сажать рядом с грушей

Анна Ярославская
29 мая 2023, 01:40
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Неправильное соседство может навредить не только груше, но и тому растению, которое будет посажено рядом.
Груша
Какие фруктовые деревья нельзя сажать рядом с грушей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Груша – популярное фруктовое дерево, которое не требует особого ухода. Главное - выбрать для дерева солнечное место и подобрать ему хороших соседей. Главред разобрался, что можно и нельзя сажать рядом с грушей для хорошего урожая.

Каждому садоводу нужно знать, что неправильное соседство может навредить не только груше, но и тому растению, которое будет посажено рядом. Практически у каждой культуры есть самые лучшие и худшие соседи. Например, ранее Главред писал, что можно и нельзя сажать рядом с яблоней.

Чем грозит груше неправильное соседство

Груша будет получать недостаточное количество питательных веществ и влаги. Это приведет к замедлению роста и плодоношения.

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Корни груши и другого дерева могут переплестись, в результате обе культуры не смогут полноценно развиваться.

Если груша находится под тенью более крупного дерева, то расти она будет очень медленно, а фрукты будут маленькими и невкусными.

Если рядом с грушей живет "токсичный" сосед, дерево будет намного чаще страдать от различных болезней и атак насекомых.

Можно ли сажать рядом яблони и груши

Груша больше всего дружит с яблоней. Эти деревья не только не мешают, но и повышают урожайность друг друга. Фрукты и на груше, и на яблоне становятся более сладкими и вкусными.

Можно ли сажать две груши рядом?

Конечно, можно. Лучший вариант – груша другого сорта. В этом случае растения будут опылять друг друга.

Кстати, если вы не хотите сажать две груши в своем саду, но у вашего соседа есть такое дерево, то посадите свою грушу поближе к соседскому.

Что можно посадить рядом с грушей

Черный тополь - отличный сосед для груши. В этом случае дерево будет защищено от многих насекомых. Кроме того, груша на участке будет расти быстрее и лучше плодоносить. Желательно высаживать тополь и грушу примерно в одно и то же время. Если крона груши уже большая и раскидистая, молодой тополь под ней будет расти очень медленно.

Соседство с кленом положительно повлияет не только на грушу, но и на яблоню, так как избавит садовый участок от яблоневой плодожорки. Дело в том, что листья клена выделяют фитонциды, отпугивающие вредителей. К слову, необязательно выращивать большое и высокое дерево. Лучше обратить внимание на карликовые сорта клена.

Возле груши можно высаживать черную смородину или крыжовник. Другие сорта данного кустарника нуждаются в солнечном свете. Если они не будут его получать из-за кроны дерева, то очень быстро снизится урожайность, а через несколько лет смородина и вовсе погибнет. Урожайность грушевых деревьев от такого соседства также будет страдать.

Можно ли сажать малину рядом с грушей

Малина - один из лучших соседей для плодовых деревьев различных сортов. Этот кустарник является естественным азот-фиксатором почвы и позволяет насытить корневую систему дерева кислородом.

Если малина растет в непосредственной близости к древесному стволу, то будет защищать растение от парши и сажистого грибка, к которым груша склонна. Плодовое дерево, в свою очередь, сможет защитить малину от гнили, которая нередко поражает такие кусты.

Можно ли сажать рядом вишню и грушу

Косточковые плодовые деревья (вишня, черешня, персик, абрикос, слива, алыча и другие) - плохие соседи для груши. Расстояние между этими деревьями должно составлять не менее семи-десяти метров.

Соседство груши и вишни плохо скажется на обеих культурах, так как:

  • вишня имеет поверхностные корни, за счет чего угнетает другие растения на участке. Если рядом с ней посадить молодое плодовое дерево, оно не вырастет;
  • вишня и груша имеют довольно много общих болезней и вредителей, они будут постоянно заражать друг друга. Это может привести не только к снижению урожайности, но и к гибели деревьев;
  • у груши - большая пышная крона, которая способна затенять вишню.

Персик или абрикос - не самые удачные соседи для груши, так как сильно угнетают корневую систему других деревьев. Грушевые саженцы рядом с песиком и абрикосом быстро погибнут, а старые деревья вначале снизят свою урожайность, а потом начнут засыхать.

Слива любого сорта провоцирует снижение урожайности у груш, ухудшение внешнего вида дерева, в некоторых случаях – засыхание. Сливу желательно отсаживать в дальнюю часть сада, так как она плохо уживается не только с грушами, но и с яблоками, орехами и многими другими растениями.

Что нельзя сажать рядом с грушей

Грецкий орех. Его следует сажать подальше не только от груши, но и от других плодовых, так как орех вырабатывает вещества, угнетающие грушу. Это приведет не только к уменьшению плодоношения, но может погибнуть и само дерево.

Хвойные растения также стоит высаживать подальше от груши, поскольку они закисляют почву.

Можжевельник, посаженный рядом с грушей, может стать источником ржавчины, которую в последствии нельзя будет вывести с дерева.

Также плохими соседями для груши являются черемуха и береза.

Ранее Главред писал, что категорически запрещено сажать рядом с морковью и кто ее идеальный сосед.

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