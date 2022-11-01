Что можно и нельзя сажать рядом с яблоней: самые лучшие и худшие соседи

Что можно посадить рядом с яблоней / Фото pixabay.com

Не каждый садовый участок настолько большой, что все деревья, кустарники и другие растения можно рассадить таким образом, чтобы они друг другу не мешали. Чаще всего их приходиться высаживать по соседству. При этом важно правильно их расселить, чтобы они не мешали расти и плодоносить друг другу. Дело в том, что некоторые растения вбрасывают в грунт вещества, которые для другого являются неблагоприятными. Деревья же могут мешать корнями или затенять своей кроной другие саженцы. То же самое касается и одного из самых популярных деревьев в саду - яблони. Не каждому соседству она будет рада.

Что не рекомендуется высаживать близко к дому, читайте в материале: Несут скорую смерть, болезни и одиночество: какие деревья нельзя садить возле дома.

Что нельзя сажать рядом с яблоней

Самый большой враг яблони - грецкий орех. Его можно посадить только возле противоположной стороны участка. В его листьях содержится юглон. Он является природным гербицидом и, накапливаясь в почве, уничтожает любую растительность.

Картофель также не лучший сосед яблони, он способен снизить урожай и ухудшить вкус плодов.

Какие деревья нельзя сажать рядом с яблоней:

вишню;

персик;

рябину;

тополь;

черешню.

Что можно посадить рядом с яблоней

Лучшая подружка яблони - малина. Это культуры-компаньоны, благотворно влияющие друг на друга. Корни малины рыхлят землю, насыщают ее кислородом и обогащают азотом, а листва при близком расположении защищает дерево от парши. Яблоня, в свою очередь, убережет малину от серой гнили.

Есть важный нюанс: соседство яблони и малины будет взаимовыгодным только пока дерево молодое. Когда крона яблони разрастается, малине становится под ней некомфортно.

Хороший сосед для яблони - клен ясенелистный. Это дерево выделяет фитонциды, которые уберегают яблоню от плодожорки. Крону клена ежегодно следует обрезать, оставляя максимум 1 м в высоту.

Какие овощи можно посадить под яблоней

Чеснок. Если осенью посадить под яблоней зимний чеснок, он убережет дерево от атак грызунов в холодное время года. Летом яблоня даст полутень, которая обеспечит вам только крупные головки чеснока.

Фасоль и горох. Достаточно установить шпалеру, закрепив её к нижним ветвям дерева, и бобовые станут отлично развиваться, никак не мешая яблони.

Шпинат, салат и щавель. Такое соседство обеспечит вам крупную и сочную зелень.

Огурцы. Огородники утверждают, что благодаря яблоне и её защите, огурцы существенно меньше болеют, особенно мучнистой росой.

Огурцы нужно садить не ближе чем один метр к стволу дерева. Не стоит пускать огурцы плестись по земле, ведь лучше их подвязать к нижним побегам дерева.

Помидоры. Такое соседство яблоня воспримет положительно, так как ботва томатов – это отличный способ борьбы с плодожоркой.

Кабачки или тыква. Эти культуры будут успешно произрастать возле яблони, если крона не слишком густая и растения имеют достаточно освещения. Перед посадкой почву необходимо качественно удобрить органикой.

Клубника и садовая земляника. Чтобы ваши ягодные кустарники не страдали от возможных вредителей яблони, следует посадить несколько головок чеснока.

Ранее Главред писал, что посадить в тени под забором, возле зданий и под плодовыми деревьями.

Вам также может быть интересно: