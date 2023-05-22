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Умопомрачительная головоломка: нужно за 60 секунд найти 7 предметов на картинке

Анна Ярославская
22 мая 2023, 10:26 обновлено 22 мая, 10:31
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Эту головоломку сможет разгадать каждый. Вопрос лишь в том, сколько времени потребуется на выполнение задачи.
Головоломка
Новая головоломка требует быстроты мышления и четкой фокусировки / Коллаж: Главред, фото: Selco Builders Warehouse, pixabay.com

Головоломки - лучший способ улучшить внимание и память. Кроме того, согласно исследованиям, они помогают снизить риск развития слабоумия. Главред предлагает вашему вниманию новую задачу. На ее выполнение есть всего одна минута или меньше.

Чтобы выиграть этот квест, нужно всего за 60 секунд найти семь разных предметов, расположенных на картинке с изображением оживленной сцены строительства.

Где-то на изображении есть слизняк, пчела, лопата, молоток, гусеница и два разных набора гвоздей.

видео дня

Эта новая головоломка потребует быстроты мышления и четкой фокусировки.

Головоломка
Нужно за 60 секунд найти семь разных предметов / Фото: Selco Builders Warehouse

Если вы не можете найти все нужные объекты, то правильные ответы опубликованы ниже:

Головоломка
Правильные ответы на головоломку / Фото: Selco Builders Warehouse

Ранее Главред уже публиковал головоломку, которую не могут выполнить 48% людей. Нужно было найти пять отличий между двумя картинками.

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