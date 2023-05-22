Умопомрачительная головоломка: нужно за 60 секунд найти 7 предметов на картинке

Головоломки - лучший способ улучшить внимание и память. Кроме того, согласно исследованиям, они помогают снизить риск развития слабоумия. Главред предлагает вашему вниманию новую задачу. На ее выполнение есть всего одна минута или меньше.
Чтобы выиграть этот квест, нужно всего за 60 секунд найти семь разных предметов, расположенных на картинке с изображением оживленной сцены строительства.
Где-то на изображении есть слизняк, пчела, лопата, молоток, гусеница и два разных набора гвоздей.
Эта новая головоломка потребует быстроты мышления и четкой фокусировки.
Если вы не можете найти все нужные объекты, то правильные ответы опубликованы ниже:
Ранее Главред уже публиковал головоломку, которую не могут выполнить 48% людей. Нужно было найти пять отличий между двумя картинками.
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