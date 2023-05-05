Головоломка поставила в тупик 48% людей: нужно найти 5 отличий между картинками

Головоломки - идеальный тренажер для мозга, они хорошо стимулируют процессы мышления и укрепляют память. Если у вас есть пару минут свободного времени, то попробуйте как можно быстрее найти пять отличий между двумя картинками. Кстати, 48% людей не могут выполнить это задание.
Суть в том, что нужно выполнить задание как можно быстрее. На первый взгляд кажется, что сделать это легко. Но это не так.
По словам создателей игры, лишь 10% игроков могут найти все пять отличий менее чем за 10 минут. 25% людей решали головоломку в течение 30 минут, а 48% так и не стали победителями.
Чтобы сделать игру более увлекательной, устройте соревнование с друзьями или коллегами и ищете отличия, установив таймер.
Если справиться с головоломкой никак не удается, вот правильные ответы:
Ранее Главред публиковал головоломку для самых внимательных - нужно за 49 секунд найти корону среди собачек корги.
Вам также может быть интересно: