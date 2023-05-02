Головоломка, с которой справятся только гении: нужно за 13 секунд найти корону среди толпы людей

Корона "спряталась" в неожиданном месте. Найти ее за такой короткий промежуток времени смогут лишь самые внимательные.

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Нужно за 13 секунд найти корону среди толпы людей/ Ciphr, ua.depositphotos.com

Головоломки – отличная возможность проверить свои умственные способности и потренировать мозг. Следующая головоломка заставит собрать воедино всю свою внимательность и "наточить свое зрение", ведь нужно будет найти небольшой предмет среди большой толпы.

Задача состоит в том, что нужно найти корону на рисунке с толпой людей, пишет Jagranjosh.

Эта задача усложняется еще и тем, что на ее выполнение отводится всего 13 секунд.

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На картинке мы видим большое количество людей, собравшихся по случаю праздника, связанного с британской королевской семьей. Одним из символов королевской семьи в Великобритании, конечно, является корона. Именно ее и нужно отыскать на рисунке.

Но выполнить задание будет не так уж легко, ведь на картинке есть очень много элементов, среди которых нужно успеть отыскать спрятанный предмет за ограниченный отрезок времени.

Можете попробовать разгадать эту загадку самостоятельно или со своими друзьями и родными. А чтобы сделать времяпрепровождение с родными людьми еще насыщеннее и интереснее, можно устроить своеобразные соревнования и проверить, кто из вас решит головоломку быстрее других.

Нужно за 13 секунд найти корону среди толпы людей/ Ciphr

Внизу мы оставим правильный ответ.

Изображение короны есть на воздушном шаре/ Ciphr

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти спрятанную букву за 9 секунд. Буква "і" спряталась среди десятков похожих на нее букв, поэтому заметить ее будет непросто.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно правильно посчитать кроликов за 11 секунд. Необычный рисунок может загнать в ступор, ведь не все изображения кроликов на нем очевидны.

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