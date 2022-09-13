Умные хозяйки добавляют в стиральную машинку кофе и чай: выгоревшая одежда будет как новая

Зачем добавлять кофе и чай в стиральную машину / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Хотя бы раз в неделю хозяйки включают стиральную машинку, чтобы освежить вещи. Как уже давно было известно, при сортировке вещей перед стиркой необходимо обращать внимание на их цвет. Категорически нельзя стирать белое с черным или белое с красным, ведь в таком случае ткань может покраситься и вещи испортятся.

Но если для белой одежды есть много отбеливающих средств и таких, которые выводят пятна, то что делать с черной одеждой? Со временем даже черная ткань может потерять свой насыщенный цвет и одежда будет выглядеть старой, что только придаст вам бедный вид.

Оказывается, эту проблему можно решить и на это не нужно будет тратить кучу денег. Согласно еще бабушкиному совету будет достаточно взять всего лишь кофе или чай. Эти продукты точно найдутся в каждом доме.

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Стало известно, что кофе и чай является простым, эффективным и экологичным способом, который вернет темной одежде насыщенный цвет. Для этого будет необходимо всего четверть стакана крепкого чая или кофе. Главное не использовать кофейную гущу или чайные листья. Чай и кофе будут работать как натуральные красители.

Как стирать черную одежду / ua.depositphotos.com

Как стирать вещи с кофе или чаем

Лучше перепроверьте, чтобы в барабане стиральной машины были только черные вещи. Их лучше вывернуть наизнанку.

После этого необходимо налить чай или кофе прямо в моечный отсек. Необходимо выбрать температуру пониже и максимально короткий цикл стирки.

После того как машинка закончит процесс стирки, вещи необходимо вывесить, чтобы те высохли. Вешать их необходимо также вывернутыми наизнанку.

Важно! Если есть такая возможность, то лучше не сушите вещи в месте, куда попадают прямые солнечные лучи. Как мы уже говорили ранее, именно солнце является самым большим врагом черной одежды, ведь оно приводит к тому, что вещи просто выгорают.

Ранее Главред сообщал, зачем необходимо класть лавровый лист в стиральную машину. Оказалось, что это отличное средство поможет сохранить цвет одежды и даже сделает его еще лучше.

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