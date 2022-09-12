Опытные хозяйки кладут лавровый лист в стиральную машину: зачем они это делают

Зачем добавлять лавровый лист в стиральную машину / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка хочет, чтобы вещи после стирки были в таком состоянии, будто они новые. Но ни для кого ни секрет, что после частых стирок они могут растянуться или вовсе потерять свой цвет. Даже черная одежда может стать с серым, а в некоторых случаях даже коричневым оттенком.

Но если мягкость и приятный запах могут обеспечить специальные кондиционеры для белья, то что делать с цветом? Многие хозяйки уже заметили, что даже самые дорогие средства, в рекламе которых говорится о сохранении цвета, на самом деле не могут гарантировать вещам вид новых после стирки.

Оказывается, еще наши бабушки пользовались отличным, а главное копеечным средством, которое действительно работает. Лавровый лист способен отлично освежить одежду и сохранить её цвет.

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Зачем добавлять лавровый лист в стиральную машину / ua.depositphotos.com

Как использовать лавровый лист во время стирки

Хозяйки рассказывают о двух способах использования лавровых листов.

1 способ

Необходимо взять примерно 10 лавровых листочков и положить их в небольшой мешочек. Туда же следует добавить 4 столовых ложки пищевой соды и перемешать. Мешочек нужно положить в барабан стиральной машины вместе с вещами. При такой стирке необходимо выбрать температуру воды не менее 30 градусов.

2 способ

10 лавровых листочков необходимо положить в кастрюлю и залить водой. Все это необходимо довести до кипения. После этого стоит добавить в кастрюлю 4 столовые ложки соды и помешивать. Примерно еще 20 минут этот отвар должен оставаться на огне. После того как готовая жидкость остынет, необходимо залить ею одежду в тазике. Это все необходимо оставить на весь день, после чего нужно одежду постирать.

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