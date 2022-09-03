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Зачем добавлять глицерин в стиральную машину: результат удивит

3 сентября 2022, 04:45

Глицерин способен смягчить воду и ткань. Таким образом, вещи после стирки будут мягкими и гладкими.

стирка, глицерин
Чем заменить кондиционер для одежды / ua.depositphotos.com

Хотя бы раз в неделю каждая хозяйка забрасывает вещи в стиральную машину, чтобы они стали чистыми и имели приятный запах. В магазинах есть большой ассортимент порошков, а также кондиционеров для белья. Последние, кстати, делают вещи мягкими.

Но что делать, если у вас закончился кондиционер или хочется просто отказаться от химии и воспользоваться чем-то натуральным?

Мы нашли действенный способ, который сделает после стирки ваши вещи мягкими и гладкими, к тому же еще и придаст им приятный аромат. При этом, этот способ точно не будет вредить вашему здоровью. Им можно пользоваться даже при стирке вещей младенцев.

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Оказалось, что опытные хозяйки добавляют в стиральную машину глицерин вместо обычного кондиционера из магазина.

Глицерин - безопасное вещество растительного происхождения, которое входит не только в косметические средства, а даже в лекарственные. Это вещество улучшает тонус кожи, поэтому его активно добавляют в кремы против морщин. При комнатной температуре глицерин является густой жидкостью без запаха и слегка сладковатым вкусом.

Зачем добавлять глицерин в стиральную машину: результат удивит
Чем заменить кондиционер для одежды / ua.depositphotos.com

Как использовать глицерин во время стирки

Для достижения результата будет достаточно двух столовых ложек глицерина. Его следует налить в контейнер для кондиционера. К глицерину можно добавить несколько капель эфирного масла с любимым ароматом, например, лавандовым. В таком случае вещи не только будут иметь приятный запах, а еще и отпугнут моль.

В стиральной машине глицерин будет смягчать воду и ткань. Это облегчит освобождение от отложений на материале. Кроме того, такая стирка еще и облегчит глажку одежды и уменьшит статическое электричество.

Недавно Главред рассказывал о том, зачем хозяйки добавляют порошок для стирки вещей в пылесос.

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