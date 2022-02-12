Умерла звезда фильма Тихий Дон - актриса Зинаида Кириенко

Зинаида Кириенко (9 июля 1933 - 12 февраля 2022) / Коллаж - imdb.com / gettyimages.com

В ночь на 12 февраля 2022 года ушла из жизни известная актриса Зинаида Кириенко. Ей было 88 лет.

Печальную новость сообщает ТАСС с отсылкой на представителя Союза кинематографистов РФ.

10 февраля Кириенко была госпитализирована с положительным тестом на коронавирус. В медицинском учреждении у актрисы случился инсульт. Ослабленный инфекцией организм не справился с этим, и артистка скончалась.

Зинаида Кириенко получила театральное образование во ВГИКе, училась на курсе с Людмилой Гурченко и Натальей Фатеевой. Служила в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина (1958-1959 гг.), Московском драматическом театре на Малой Бронной (1959-1960), с 1961 года была актрисой Театра-студии киноактера.

Кроме бесчисленных ролей в театре Зинаида Кириенко сыграла в более 30 фильмах, среди которых Тихий дон, Любовь земная, Судьба человека, Поэма о море и пр.

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Напомним, на 77 году жизни скончалась певица, "королева соула и фанка" Бетти Дэвис. Причиной смерти Бетти Дэвис называют онкологию, которую диагностировали певице всего неделю назад.

Также ранее американская модель, Мисс США Вселенная-2019, 30-летняя Челси Кирст покончила с собой - причиной самоубийства считают травлю девушки в социальных сетях, однако в предсмертной записке об этом ни слова.

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