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Умерла "королева соула и фанка" - певица Бетти Дэвис

10 февраля 2022, 11:53

Модная икона 70-ых ушла из жизни в 77 лет.

Бетти Дэвис (16 июля 1944 - 9 февраля 2022) / Коллаж - gettyimages.com

На 77 году жизни скончалась певица, "королева соула и фанка" Бетти Дэвис.

Заявление о ее смерти было сделано звукозаписывающим лейблом, с которым сотрудничала артистка. Близкий друг Дэвис и продюсер фильма о ее жизни Даниель Маджио сообщил, что певица скончалась в своем доме детства в Хомстеде, штат Пенсильвания.

Причиной смерти Бетти Дэвис называют онкологию, которую диагностировали певице всего неделю назад.

Бетти Дэвис - незаурядная артистка, которая за свой низкий сексуальный голос и огромный вклад в развитие музыки фанк, соул и хип-хоп получила негласное звание королевы соула, а за свой стиль и манеру поведения на сцене долгое время была модной иконой.

Бетти Дэвис была второй женой известного джазового трубача Майлза Дэвиса.

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