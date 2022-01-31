30-летняя Мисс США Челси Кирст совершила самоубийство, выпрыгнув из окна многоэтажки

В Нью-Йорке покончила с собой Мисс США Вселенная-2019 Челси Кирст / instagram.com/chesliekryst

Американская модель, Мисс США Вселенная-2019, 30-летняя Челси Кирст покончила с собой.

Девушка выпрыгнула из окна 29-ого этажа своей квартиры в центре Нью-Йорка. Ее тело обнаружили на улице 30 января около 19:15. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на полицейские отчеты.

В квартире Кирст была обнаружена предсмертная записка, в которой она завещала все свое имущество матери. Что стало причиной самоубийства модели пока не известно.

Челси Кирст в 2019 году получила титул Мисс Америки и представляла свою страну на международном конкурсе красоты Мисс Вселенная. Там она вошла в десятку лучших претенденток. Также модель работала телеведущей и вела успешную адвокатскую практику.

За несколько часов до смерти на официальной странице в Instagram Челси Кирст выложила свое фото, которое подписала: "Пусть этот день принесет вам мир и покой". Под этим постом близкие, друзья и поклонники модели выражают свои соболезнования.

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"Пусть этот день принесет вам мир и покой": Последний пост Челси Кирст перед смертью / instagram.com/chesliekryst

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