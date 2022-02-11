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Умерла звезда фильма Стиляги - 40-летняя актриса Евгения Брик

11 февраля 2022, 11:17

Смерть наступила в результате многолетней борьбы с серьезным заболеванием.

Умерла актриса Евгения Брик / Коллаж - gettyimages.com / instagram.com/evgeniabrik

На 41-ом году жизни после продолжительной болезни скончалась актриса Евгения Брик.

Об этом заявила в Facebook близкая подруга артистки, журналистка Екатерина Гордеева: "Сегодня, 10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера.

Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности.

У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени. Светлая память".

Евгения Брик была замужем за режиссером Валерием Тодоровским. Вместе они воспитывали 12-летнюю дочь Зою.

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Евгения Брик с мужем Валерием Тодоровским и дочерью Зоей / instagram.com/evgeniabrik

Источник из близкого окружения Валерия Тодоровского подтвердил информацию о кончине Евгении Брик: "Это правда. Деталей не знаю пока. Семья подтвердила. Лечилась в Лос-Анджелесе. Валера все время был с ней. Не коронавирус".

По данным Telegram-канала Не Малахов, актриса долго время боролась с онкологией.

Фильмография Евгении Брик насчитывает более 40 киноработ, среди которых роли в фильмах Стиляги, Географ глобус пропил, Елки 1914, и сериалах Марш Турецкого, Каменская и пр.

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Напомним, на 77 году жизни скончалась певица, "королева соула и фанка" Бетти Дэвис. Причиной смерти Бетти Дэвис называют онкологию, которую диагностировали певице всего неделю назад.

Также ранее американская модель, Мисс США Вселенная-2019, 30-летняя Челси Кирст покончила с собой - причиной самоубийства считают травлю девушки в социальных сетях, однако в предсмертной записке об этом ни слова.

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